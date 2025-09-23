российские войска атаковали Чернигов: есть попадание в объект критической инфраструктуры
Киев • УНН
Ночью 23 сентября российские войска атаковали Чернигов ударными БПЛА, зафиксировано по меньшей мере два взрыва. Под ударом оказался объект критической инфраструктуры, пострадавших нет.
В ночь на 23 сентября российские войска атаковали Чернигов ударными БпЛА. Под ударом оказался один из объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, передает УНН.
Подробности
По словам Брижинского, в черте города было зафиксировано по меньшей мере два взрыва, вызванные вражескими БпЛА.
Враг атакует один из объектов критической инфраструктуры
По его информации, в результате атаки люди не пострадали.
Напомним
Вечером 22 сентября российские войска атаковали Запорожье шестью управляемыми авиабомбами, попав в частные домовладения и промышленные объекты. Разрушен по меньшей мере один жилой дом, повреждены соседние здания, под завалами может быть человек.
