20:12 • 4480 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
17:45 • 13953 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 22629 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 27704 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 40746 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 55016 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 52528 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 27683 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 49619 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24835 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
российские войска атаковали Чернигов: есть попадание в объект критической инфраструктуры

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Ночью 23 сентября российские войска атаковали Чернигов ударными БПЛА, зафиксировано по меньшей мере два взрыва. Под ударом оказался объект критической инфраструктуры, пострадавших нет.

российские войска атаковали Чернигов: есть попадание в объект критической инфраструктуры

В ночь на 23 сентября российские войска атаковали Чернигов ударными БпЛА. Под ударом оказался один из объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, передает УНН.

Подробности

По словам Брижинского, в черте города было зафиксировано по меньшей мере два взрыва, вызванные вражескими БпЛА.

Враг атакует один из объектов критической инфраструктуры

- написал он.

По его информации, в результате атаки люди не пострадали.

Напомним

Вечером 22 сентября российские войска атаковали Запорожье шестью управляемыми авиабомбами, попав в частные домовладения и промышленные объекты. Разрушен по меньшей мере один жилой дом, повреждены соседние здания, под завалами может быть человек.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
