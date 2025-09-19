Умеров: Россия готовится увеличить количество атак на Украину до тысячи в день

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, россия планирует нарастить количество атак на Украину до тысячи в сутки. Украина же нуждается в большем количестве систем ПВО и финансировании для перехватчиков. Об этом он заявил в интервью CNN, передает УНН.

Подробности

На замечание репортера о том, что после последней встречи между США и рф на Аляске, россия усилила свои атаки на Украину, как крылатыми баллистическими ракетами, так и беспилотниками, Умеров ответил, что благодаря поддержке Европы и США, Украине пока удается отбивать такие атаки. Однако, по его словам, россия не собирается на этом останавливаться и в ближайшее время увеличит количество атак до тысячи в день.

Нам, конечно, нужно больше противовоздушной обороны, нам нужно финансирование беспилотников-перехватчиков, но россия пытается увеличить количество атак на тысячу атак в день - сказал Умеров.

До конца года, я думаю, они увеличат это, и это показывает, что у россии нет большого намерения прекратить эту войну - добавил он.

