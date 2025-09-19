$41.250.05
Эксклюзив
11:23 • 40 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
10:27 • 8160 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня
08:43 • 22450 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 24085 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Эксклюзив
06:26 • 38200 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 40437 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 62661 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 43272 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 51318 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 75894 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Умеров: Россия готовится увеличить количество атак на Украину до тысячи в день

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что россия планирует нарастить количество атак на Украину до тысячи в сутки. Украине нужны дополнительные системы ПВО и финансирование для перехватчиков.

Умеров: Россия готовится увеличить количество атак на Украину до тысячи в день

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, россия планирует нарастить количество атак на Украину до тысячи в сутки. Украина же нуждается в большем количестве систем ПВО и финансировании для перехватчиков. Об этом он заявил в интервью CNN, передает УНН.

Подробности

На замечание репортера о том, что после последней встречи между США и рф на Аляске, россия усилила свои атаки на Украину, как крылатыми баллистическими ракетами, так и беспилотниками, Умеров ответил, что благодаря поддержке Европы и США, Украине пока удается отбивать такие атаки. Однако, по его словам, россия не собирается на этом останавливаться и в ближайшее время увеличит количество атак до тысячи в день.

Нам, конечно, нужно больше противовоздушной обороны, нам нужно финансирование беспилотников-перехватчиков, но россия пытается увеличить количество атак на тысячу атак в день

- сказал Умеров.

До конца года, я думаю, они увеличат это, и это показывает, что у россии нет большого намерения прекратить эту войну

- добавил он.

Умеров: обмен пленными между рф и Украиной продолжается, но ключевые переговоры состоятся после встреч в Вашингтоне19.09.2025, 13:47 • 934 просмотра

Алена Уткина

Война в Украине
Аляска
Рустем Умеров
Европа
Соединённые Штаты
Украина