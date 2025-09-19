Умєров: росія готується збільшити кількість атак на Україну до тисячі на день
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що росія планує наростити кількість атак на Україну до тисячі на добу. Україні потрібні додаткові системи ППО та фінансування для перехоплювачів.
За словами секретаря Ради національної безпеки й оборони України Рустема Умєрова, росія планує наростити кількість атак на Україну до тисячі на добу. Україна ж потребує більше систем ППО та фінансування для перехоплювачів. про це він заявив в інтерв'ю CNN, передає УНН.
Деталі
На зауваження репортера про те, що після останньої зустрічі між США та рф на Алясці, росія посилила свої атаки на Україну, як крилатими балістичними ракетами, так і безпілотниками, Умєров відповів, що завдяки підтримці Європи та США, Україні поки вдається відбивати такі атаки. Однак, за його словами росія не збирається на цьому зупинятися і протягом найближчого часу збільшить кількість атак до тисячі на день.
Нам, звичайно, потрібно більше протиповітряної оборони, нам потрібне фінансування безпілотників-перехоплювачів, але росія намагається збільшити кількість атак на тисячу атак на день
До кінця року, я думаю, вони збільшать це, і це показує, що у росії немає великого наміру припинити цю війну
Умєров: обмін полоненими між рф та Україною триває, але ключові переговори відбудуться після зустрічей у Вашингтоні19.09.25, 13:47 • 992 перегляди