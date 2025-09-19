Умєров: росія готується збільшити кількість атак на Україну до тисячі на день

$41.250.05
Ексклюзив
11:23 • 470 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
10:27 • 9196 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
08:43 • 22912 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 24438 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 38785 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 40648 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 62781 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 43336 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 51356 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 76194 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
"Теорія перемоги путіна": командування рф підтверджує віру в успіх у війні на виснаження - ISW19 вересня, 03:11 • 8792 перегляди
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відеоVideo19 вересня, 05:36 • 18476 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги07:04 • 17911 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto07:55 • 13296 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto08:27 • 10454 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 470 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 38785 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 50845 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 76194 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 55298 перегляди
Сергій Марченко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Іван Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Вашингтон
Донецька область
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57 • 1854 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18 • 4180 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 19814 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 39037 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 37440 перегляди
Свіфт
YouTube
ChatGPT
Financial Times
The Washington Post

Умєров: росія готується збільшити кількість атак на Україну до тисячі на день

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що росія планує наростити кількість атак на Україну до тисячі на добу. Україні потрібні додаткові системи ППО та фінансування для перехоплювачів.

Умєров: росія готується збільшити кількість атак на Україну до тисячі на день

За словами секретаря Ради національної безпеки й оборони України Рустема Умєрова, росія планує наростити кількість атак на Україну до тисячі на добу. Україна ж потребує більше систем ППО та фінансування для перехоплювачів. про це він заявив в інтерв'ю CNN, передає УНН.

Деталі

На зауваження репортера про те, що після останньої зустрічі між США та рф на Алясці, росія посилила свої атаки на Україну, як крилатими балістичними ракетами, так і безпілотниками, Умєров відповів, що завдяки підтримці Європи та США, Україні поки вдається відбивати такі атаки. Однак, за його словами росія не збирається на цьому зупинятися і протягом найближчого часу збільшить кількість атак до тисячі на день.

Нам, звичайно, потрібно більше протиповітряної оборони, нам потрібне фінансування безпілотників-перехоплювачів, але росія намагається збільшити кількість атак на тисячу атак на день

- сказав Умєров.

До кінця року, я думаю, вони збільшать це, і це показує, що у росії немає великого наміру припинити цю війну

- додав він.

Умєров: обмін полоненими між рф та Україною триває, але ключові переговори відбудуться після зустрічей у Вашингтоні19.09.25, 13:47 • 992 перегляди

Альона Уткіна

Війна в УкраїніПолітика
Аляска
Рустем Умєров
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна