Умєров: росія готується збільшити кількість атак на Україну до тисячі на день

За словами секретаря Ради національної безпеки й оборони України Рустема Умєрова, росія планує наростити кількість атак на Україну до тисячі на добу. Україна ж потребує більше систем ППО та фінансування для перехоплювачів. про це він заявив в інтерв'ю CNN, передає УНН.

Деталі

На зауваження репортера про те, що після останньої зустрічі між США та рф на Алясці, росія посилила свої атаки на Україну, як крилатими балістичними ракетами, так і безпілотниками, Умєров відповів, що завдяки підтримці Європи та США, Україні поки вдається відбивати такі атаки. Однак, за його словами росія не збирається на цьому зупинятися і протягом найближчого часу збільшить кількість атак до тисячі на день.

Нам, звичайно, потрібно більше протиповітряної оборони, нам потрібне фінансування безпілотників-перехоплювачів, але росія намагається збільшити кількість атак на тисячу атак на день - сказав Умєров.

До кінця року, я думаю, вони збільшать це, і це показує, що у росії немає великого наміру припинити цю війну - додав він.

