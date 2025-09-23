Війська рф атакували Запоріжжя шістьма керованими авіабомбами: під завалами може бути людина
Київ • УНН
Російські війська атакували Запоріжжя шістьма керованими авіабомбами, поціливши у приватні домоволодіння та промислові об'єкти. Зруйновано щонайменше один житловий будинок, пошкоджено сусідні будівлі, під завалами може бути людина.
У ніч проти 23 вересня російські війська завдали шість ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Ворог поцілив у приватні домоволодіння та об’єкти промислової інфраструктури, спричинивши руйнування будинків і пожежі. Про це пише УНН із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова та ДСНС України.
Деталі
Вибухами зруйновано щонайменше один житловий будинок, пошкоджені сусідні будівлі, а на території промислових об’єктів виникло займання. За даними ДСНС, під завалами може перебувати людина. Кількість постраждалих наразі уточнюється.
На місці події працюють усі екстрені служби міста: рятувальники, поліція та медики.
Нагадаємо
Другу ніч поспіль Запоріжжя зазнає масованих атак, під ударом опинилася цивільна інфраструктура та житло мешканців.
У ніч проти 22 вересня російська армія атакувала Запоріжжя щонайменше п’ятьма авіабомбами, спричинивши пожежі та руйнування. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.