Війська рф атакували Запоріжжя шістьма керованими авіабомбами: під завалами може бути людина

20:12 • 4012 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
17:45 • 13303 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 22156 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 27266 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 40162 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 54668 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 52227 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 27648 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 49410 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24805 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24
Війська рф атакували Запоріжжя шістьма керованими авіабомбами: під завалами може бути людина

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Російські війська атакували Запоріжжя шістьма керованими авіабомбами, поціливши у приватні домоволодіння та промислові об'єкти. Зруйновано щонайменше один житловий будинок, пошкоджено сусідні будівлі, під завалами може бути людина.

Війська рф атакували Запоріжжя шістьма керованими авіабомбами: під завалами може бути людина

У ніч проти 23 вересня російські війська завдали шість ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Ворог поцілив у приватні домоволодіння та об’єкти промислової інфраструктури, спричинивши руйнування будинків і пожежі. Про це пише УНН із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова та ДСНС України.

Деталі

Вибухами зруйновано щонайменше один житловий будинок, пошкоджені сусідні будівлі, а на території промислових об’єктів виникло займання. За даними ДСНС, під завалами може перебувати людина. Кількість постраждалих наразі уточнюється.

На місці події працюють усі екстрені служби міста: рятувальники, поліція та медики.

Нагадаємо

Другу ніч поспіль Запоріжжя зазнає масованих атак, під ударом опинилася цивільна інфраструктура та житло мешканців. 

У ніч проти 22 вересня російська армія атакувала Запоріжжя щонайменше п’ятьма авіабомбами, спричинивши пожежі та руйнування. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Запоріжжя