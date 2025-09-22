Внаслідок масованої атаки на Запоріжжя зруйновано приватний будинок: під завалами можуть бути люди

$41.250.00
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 21267 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 38107 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 52138 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 50357 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 57883 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 55051 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 79694 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 87056 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 63841 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 58745 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
YouTube видалив канал президента Венесуели Ніколаса Мадуро 21 вересня, 18:42 • 3846 перегляди
Вибухи у Криму: в "Форосі" пошкоджені будівлі, є загиблі та поранені21 вересня, 19:13 • 3446 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС21 вересня, 20:36 • 4632 перегляди
На Львівщині пролунав вибух: що відомоPhoto21 вересня, 21:57 • 7364 перегляди
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА 21 вересня, 22:15 • 6190 перегляди
Публікації
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 52139 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 36457 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 79694 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 87056 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 94447 перегляди
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 72188 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 94444 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 43067 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 42562 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 44034 перегляди
Внаслідок масованої атаки на Запоріжжя зруйновано приватний будинок: під завалами можуть бути люди

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Російська армія атакувала Запоріжжя щонайменше п’ятьма авіабомбами, спричинивши пожежі та руйнування. Загинули двоє людей, ще двоє поранені, зруйновано приватний будинок та п'ять автомобілів.

Внаслідок масованої атаки на Запоріжжя зруйновано приватний будинок: під завалами можуть бути люди

Російська армія атакувала Запоріжжя щонайменше п’ятьма авіабомбами. У місті зафіксовано пожежі. Про це пише УНН із посиланням на голову ОВА Івана Федорова та ДСНС України.

З вибухів і пожеж розпочався у Запоріжжі ранок понеділка. Росіяни скерували на місто  щонайменше 5 авіабомб

- зазначає Федоров.

Деталі

За даними обласної військової адміністрації, загинули щонайменше двоє людей, ще двоє отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Лікарі надають необхідну допомогу.

Внаслідок удару повністю зруйнований приватний житловий будинок. Попередньо, під завалами може перебувати жінка. На місці безперервно працюють рятувальники ДСНС.

Також у ДСНС уточнили, що ще одне влучання спричинило пожежу на парковці. Там згоріла двоповерхова будівля та п’ять автомобілів. Пошкоджені також сусідні будинки. 

Нагадаємо

Раніше голова ОВА Іван Федоров повідомляв, що на Запоріжжі зводять антидронові тунелі зі спеціальних сіток для захисту логістики, оскільки росіяни активно використовують дрони, особливо на оптоволоконному управлінні, через що дороги за 15–20 км від фронту залишаються у зоні підвищеного ризику.

Наприклад, нещодавно російський дрон вбив подружжя у Запорізькій області. Безпілотник цілеспрямовано атакував цивільне авто.

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Іван Федоров
Запоріжжя