Внаслідок масованої атаки на Запоріжжя зруйновано приватний будинок: під завалами можуть бути люди
Київ • УНН
Російська армія атакувала Запоріжжя щонайменше п’ятьма авіабомбами, спричинивши пожежі та руйнування. Загинули двоє людей, ще двоє поранені, зруйновано приватний будинок та п'ять автомобілів.
Російська армія атакувала Запоріжжя щонайменше п’ятьма авіабомбами. У місті зафіксовано пожежі. Про це пише УНН із посиланням на голову ОВА Івана Федорова та ДСНС України.
З вибухів і пожеж розпочався у Запоріжжі ранок понеділка. Росіяни скерували на місто щонайменше 5 авіабомб
Деталі
За даними обласної військової адміністрації, загинули щонайменше двоє людей, ще двоє отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Лікарі надають необхідну допомогу.
Внаслідок удару повністю зруйнований приватний житловий будинок. Попередньо, під завалами може перебувати жінка. На місці безперервно працюють рятувальники ДСНС.
Також у ДСНС уточнили, що ще одне влучання спричинило пожежу на парковці. Там згоріла двоповерхова будівля та п’ять автомобілів. Пошкоджені також сусідні будинки.
Нагадаємо
Раніше голова ОВА Іван Федоров повідомляв, що на Запоріжжі зводять антидронові тунелі зі спеціальних сіток для захисту логістики, оскільки росіяни активно використовують дрони, особливо на оптоволоконному управлінні, через що дороги за 15–20 км від фронту залишаються у зоні підвищеного ризику.
Наприклад, нещодавно російський дрон вбив подружжя у Запорізькій області. Безпілотник цілеспрямовано атакував цивільне авто.