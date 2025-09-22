В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть люди

Российская армия атаковала Запорожье по меньшей мере пятью авиабомбами. В городе зафиксированы пожары. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова и ГСЧС Украины.

Со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника. Россияне направили на город по меньшей мере 5 авиабомб - отмечает Федоров.

Подробности

По данным областной военной администрации, погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают необходимую помощь.

В результате удара полностью разрушен частный жилой дом. Предварительно, под завалами может находиться женщина. На месте непрерывно работают спасатели ГСЧС.

Также в ГСЧС уточнили, что еще одно попадание вызвало пожар на парковке. Там сгорело двухэтажное здание и пять автомобилей. Повреждены также соседние дома.

Напомним

Ранее глава ОВА Иван Федоров сообщал, что в Запорожье строят антидроновые тоннели из специальных сеток для защиты логистики, поскольку россияне активно используют дроны, особенно на оптоволоконном управлении, из-за чего дороги в 15–20 км от фронта остаются в зоне повышенного риска.

Например, недавно российский дрон убил супругов в Запорожской области. Беспилотник целенаправленно атаковал гражданский автомобиль.