В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть люди

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 21254 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 38091 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 52121 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 50345 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 55047 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 79683 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 87049 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 63839 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 58744 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 51366 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
61%
754мм
Популярные новости
YouTube удалил канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро21 сентября, 18:42 • 3744 просмотра
Взрывы в Крыму: в "Форосе" повреждены здания, есть погибшие и раненые21 сентября, 19:13 • 3340 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД21 сентября, 20:36 • 4508 просмотра
На Львовщине прогремел взрыв: что известноPhoto21 сентября, 21:57 • 7188 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА21 сентября, 22:15 • 6060 просмотра
публикации
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 52116 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 36446 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 79677 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 87043 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 94432 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Елена Зеленская
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Польша
Эстония
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 72186 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 94433 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 43066 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 42561 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 44033 просмотра
Актуальное
МиГ-31
YouTube
Еврофайтер Тайфун
Ил-18
Беспилотный летательный аппарат

В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть люди

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Российская армия атаковала Запорожье по меньшей мере пятью авиабомбами, вызвав пожары и разрушения. Погибли два человека, еще двое ранены, разрушен частный дом и пять автомобилей.

В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть люди

Российская армия атаковала Запорожье по меньшей мере пятью авиабомбами. В городе зафиксированы пожары. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова и ГСЧС Украины.

Со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника. Россияне направили на город по меньшей мере 5 авиабомб

- отмечает Федоров.

Подробности

По данным областной военной администрации, погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают необходимую помощь.

В результате удара полностью разрушен частный жилой дом. Предварительно, под завалами может находиться женщина. На месте непрерывно работают спасатели ГСЧС.

Также в ГСЧС уточнили, что еще одно попадание вызвало пожар на парковке. Там сгорело двухэтажное здание и пять автомобилей. Повреждены также соседние дома. 

Напомним

Ранее глава ОВА Иван Федоров сообщал, что в Запорожье строят антидроновые тоннели из специальных сеток для защиты логистики, поскольку россияне активно используют дроны, особенно на оптоволоконном управлении, из-за чего дороги в 15–20 км от фронта остаются в зоне повышенного риска.

Например, недавно российский дрон убил супругов в Запорожской области. Беспилотник целенаправленно атаковал гражданский автомобиль.

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Иван Федоров
Запорожье