На Запоріжжі російський дрон влучив у цивільний автомобіль: загинуло подружжя
Київ • УНН
Двоє людей загинули внаслідок атаки російського безпілотника на Гуляйполе, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Деталі
Двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки на Гуляйполе. російський дрон влучив в цивільний автомобіль. Загинуло подружжя
Нагадаємо
