Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
16:30 • 2282 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 6744 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
12:05 • 18518 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
12:00 • 16396 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
19 вересня, 11:23 • 23289 перегляди
19 вересня, 11:23
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 08:43 • 35034 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
19 вересня, 07:43 • 35791 перегляди
19 вересня, 07:43
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
19 вересня, 06:26 • 53799 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 45634 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
На Запоріжжі російський дрон влучив у цивільний автомобіль: загинуло подружжя

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Дві особи загинули внаслідок атаки російського безпілотника на Гуляйполе. російський дрон влучив у цивільний автомобіль, вбивши подружжя.

На Запоріжжі російський дрон влучив у цивільний автомобіль: загинуло подружжя

Двоє людей загинули внаслідок атаки російського безпілотника на Гуляйполе, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Деталі

Двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки на Гуляйполе. російський дрон влучив в цивільний автомобіль. Загинуло подружжя

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що на Запоріжжі зводять антидронові тунелі зі спеціальних сіток для захисту логістики, оскільки росіяни активно використовують дрони. Перший тестовий відрізок довжиною 6,4 км показав ефективність, нині будуються десятки кілометрів.

Альона Уткіна

Запорізька область
Гуляйполе