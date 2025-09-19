$41.250.05
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
16:30 • 2250 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00 • 6692 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
12:05 • 18488 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 16376 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 23272 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 35028 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 35766 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 53786 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 45631 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 60350 просмотра
В Запорожье российский дрон попал в гражданский автомобиль: погибли супруги

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Два человека погибли в результате атаки российского беспилотника на Гуляйполе. российский дрон попал в гражданский автомобиль, убив супругов.

В Запорожье российский дрон попал в гражданский автомобиль: погибли супруги

Два человека погибли в результате атаки российского беспилотника на Гуляйполе, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

Два человека погибли в результате вражеской атаки на Гуляйполе. Российский дрон попал в гражданский автомобиль. Погибли супруги

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН писал, что в Запорожье строят антидроновые тоннели из специальных сеток для защиты логистики, поскольку россияне активно используют дроны. Первый тестовый отрезок длиной 6,4 км показал эффективность, сейчас строятся десятки километров.

Алена Уткина

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Запорожская область
Гуляйполе