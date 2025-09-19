В Запорожье российский дрон попал в гражданский автомобиль: погибли супруги
Киев • УНН
Два человека погибли в результате атаки российского беспилотника на Гуляйполе, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
Напомним
