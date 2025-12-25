В мид рф призвали россиян воздержаться от поездок в Германию

$42.150.05
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 25743 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 27686 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 32111 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 22496 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 19267 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 14928 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 55252 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 71955 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 33293 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фото
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамой
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 25743 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 55252 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдера
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правила
Эксклюзив
24 декабря, 13:26
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 58533 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Карл III
Николай Леонтович
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Европа
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании Трамп
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамой
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фото
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Mercedes-Benz Zetros
YouTube

В мид рф призвали россиян воздержаться от поездок в Германию

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Представитель мид рф мария захарова призвала россиян воздержаться от поездок в Германию без особой необходимости. Причины такого призыва не приводятся.

В мид рф призвали россиян воздержаться от поездок в Германию

россиян призвали воздержаться от поездок в Германию без особой необходимости. Об этом сообщила на брифинге представитель мид рф мария захарова, передает УНН.

мид рф призывает россиян воздержаться от поездок в ФРГ без особой необходимости

 - цитируют росСМИ Захарову.

Причины пока не приводятся.

Добавим

Однако Захарова не могла удержаться от комментария относительно мира для Украины.

По ее словам, Европа и не думает о мире, "продолжая эскалацию".

Также представитель мид рф назвала бредом риторику в НАТО о возможности блокирования Калининградской области.

"Медленно, но верно": в мид рф заявили о продвижении в переговорном процессе с США по Украине25.12.25, 16:00 • 2040 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Калининградская область
НАТО
Германия
Украина