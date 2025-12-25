В мид рф призвали россиян воздержаться от поездок в Германию
Киев • УНН
Представитель мид рф мария захарова призвала россиян воздержаться от поездок в Германию без особой необходимости. Причины такого призыва не приводятся.
россиян призвали воздержаться от поездок в Германию без особой необходимости. Об этом сообщила на брифинге представитель мид рф мария захарова, передает УНН.
мид рф призывает россиян воздержаться от поездок в ФРГ без особой необходимости
Причины пока не приводятся.
Добавим
Однако Захарова не могла удержаться от комментария относительно мира для Украины.
По ее словам, Европа и не думает о мире, "продолжая эскалацию".
Также представитель мид рф назвала бредом риторику в НАТО о возможности блокирования Калининградской области.
"Медленно, но верно": в мид рф заявили о продвижении в переговорном процессе с США по Украине25.12.25, 16:00 • 2040 просмотров