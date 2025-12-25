$42.150.05
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 12344 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 14379 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 17471 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 14370 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 13759 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 12396 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 46422 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 64102 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31973 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 51911 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Медленно, но верно": в мид рф заявили о продвижении в переговорном процессе с США по Украине

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Представитель мид рф Мария Захарова заявила о медленном, но верном продвижении в переговорном процессе с США по Украине. Это происходит на фоне обнародования Президентом Украины Владимиром Зеленским 20 пунктов "базового документа об окончании войны".

"Медленно, но верно": в мид рф заявили о продвижении в переговорном процессе с США по Украине

Представитель мид рф мария захарова заявила о медленном, но правильном продвижении в переговорном процессе с США по Украине, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

В переговорном процессе с США по Украине наблюдается медленное, но правильное продвижение вперед

 - заявила Захарова.

россия, вероятно, отклонит новый мирный план США и Украины - NYT25.12.25, 13:09 • 1570 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский впервые обнародовал 20 пунктов "базового документа об окончании войны".

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина