"Медленно, но верно": в мид рф заявили о продвижении в переговорном процессе с США по Украине
Киев • УНН
Представитель мид рф Мария Захарова заявила о медленном, но верном продвижении в переговорном процессе с США по Украине. Это происходит на фоне обнародования Президентом Украины Владимиром Зеленским 20 пунктов "базового документа об окончании войны".
Представитель мид рф мария захарова заявила о медленном, но правильном продвижении в переговорном процессе с США по Украине, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
В переговорном процессе с США по Украине наблюдается медленное, но правильное продвижение вперед
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский впервые обнародовал 20 пунктов "базового документа об окончании войны".