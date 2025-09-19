На Запоріжжі будують десятки кілометрів антидронових тунелів для захисту логістики - Федоров

У Запорізькій області посилюють захист логістики від дронів - для цього будуються десятки кілометрів антидронових тунелів. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Федоров, росіяни активно використовують дрони на оптоволоконному управлінні, через що дороги за 15–20 км від фронту залишаються у зоні підвищеного ризику. Крім того, щонайменше четверо цивільних загинули через атаки FPV-дронів.

Щоб захистити військову та цивільну логістику, у прифронтових громадах Запорізької області, зводяться антидронові тунелі зі спеціальних сіток.

Перший тестовий відрізок - 6,4 км - показав ефективність. Нині триває будівництво десятків кілометрів. Загальна потреба - сотні кілометрів. Це дозволить нашим мешканцям пересуватися більш безпечно навіть у близькості до фронту - сказав Федоров.

Нагадаємо

Вранці, 18 вересня, російські війська атакували дроном 74-річного чоловіка у Степногірській громаді Запорізької області. Він помер.