Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
08:43 • 17464 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
07:43 • 20249 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
06:26 • 31537 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 37509 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 60917 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 42096 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 50758 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
18 вересня, 09:39 • 72404 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 29178 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
На Запоріжжі будують десятки кілометрів антидронових тунелів для захисту логістики - Федоров

Київ • УНН

 • 60 перегляди

На Запоріжжі зводять антидронові тунелі зі спеціальних сіток для захисту логістики, оскільки росіяни активно використовують дрони. Перший тестовий відрізок довжиною 6,4 км показав ефективність, нині будуються десятки кілометрів.

На Запоріжжі будують десятки кілометрів антидронових тунелів для захисту логістики - Федоров

У Запорізькій області посилюють захист логістики від дронів - для цього будуються десятки кілометрів антидронових тунелів. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Федоров, росіяни активно використовують дрони на оптоволоконному управлінні, через що дороги за 15–20 км від фронту залишаються у зоні підвищеного ризику. Крім того, щонайменше четверо цивільних загинули через атаки FPV-дронів.

Щоб захистити військову та цивільну логістику, у прифронтових громадах Запорізької області, зводяться антидронові тунелі зі спеціальних сіток.

Перший тестовий відрізок - 6,4 км - показав ефективність. Нині триває будівництво десятків кілометрів. Загальна потреба - сотні кілометрів. Це дозволить нашим мешканцям пересуватися більш безпечно навіть у близькості до фронту

- сказав Федоров.

Нагадаємо

Вранці, 18 вересня, російські війська атакували дроном 74-річного чоловіка у Степногірській громаді Запорізької області. Він помер.

Євген Устименко

