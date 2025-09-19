$41.250.05
Ексклюзив
07:43 • 6018 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 14005 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 28991 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 53360 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 38207 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 47691 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 64544 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 28738 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23517 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 44702 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ворожа атака дроном забрала життя чоловіка на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 98 перегляди

У Запорізькій області російські війська атакували 74-річного чоловіка FPV-дроном у Степногірській громаді, чоловік помер.

Ворожа атака дроном забрала життя чоловіка на Запоріжжі

У Запорізькій області російські війська вранці атакували 74-річного чоловіка у Степногірській громаді, чоловік помер, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Деталі

"росіяни вдосвіта атакували чоловіка fpv-дроном", - написав Федоров.

Чоловік, за даними голови ОВА, був у тяжкому стані.

Пізніше Федоров повідомив, що "чоловік, постраждалий внаслідок атаки fpv- дроном на Приморське, помер".

Як зазначив Федоров, до цього у Запорізькій області внаслідок ворожих атак fpv було відомо про чотирьох загиблих та шість поранених з початку вересня.

Доповнення

За даними голови ОВА, минулої доби у Запорізькій області чотири жінки отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Впродовж доби окупанти завдали 376 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 48 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, обʼєктів інфраструктури, автомобілів, гаражів та господарчих будівель.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Запорізька область