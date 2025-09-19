Ворожа атака дроном забрала життя чоловіка на Запоріжжі
Київ • УНН
У Запорізькій області російські війська вранці атакували 74-річного чоловіка у Степногірській громаді, чоловік помер, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Деталі
"росіяни вдосвіта атакували чоловіка fpv-дроном", - написав Федоров.
Чоловік, за даними голови ОВА, був у тяжкому стані.
Пізніше Федоров повідомив, що "чоловік, постраждалий внаслідок атаки fpv- дроном на Приморське, помер".
Як зазначив Федоров, до цього у Запорізькій області внаслідок ворожих атак fpv було відомо про чотирьох загиблих та шість поранених з початку вересня.
Доповнення
За даними голови ОВА, минулої доби у Запорізькій області чотири жінки отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Впродовж доби окупанти завдали 376 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 48 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, обʼєктів інфраструктури, автомобілів, гаражів та господарчих будівель.