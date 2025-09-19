$41.250.05
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Вражеская атака дроном унесла жизнь мужчины на Запорожье

Киев • УНН

 • 350 просмотра

В Запорожской области российские войска атаковали 74-летнего мужчину FPV-дроном в Степногорской общине, мужчина скончался.

Вражеская атака дроном унесла жизнь мужчины на Запорожье

В Запорожской области российские войска утром атаковали 74-летнего мужчину в Степногорской громаде, мужчина умер, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

"россияне на рассвете атаковали мужчину fpv-дроном", - написал Федоров.

Мужчина, по данным главы ОВА, был в тяжелом состоянии.

Позже Федоров сообщил, что "мужчина, пострадавший в результате атаки fpv-дроном на Приморское, умер".

Как отметил Федоров, до этого в Запорожской области в результате вражеских атак fpv было известно о четырех погибших и шести раненых с начала сентября.

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки в Запорожской области четыре женщины получили ранения в результате вражеской атаки на Пологовский район. В течение суток оккупанты нанесли 376 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 48 сообщений о повреждении квартир, частных домов, объектов инфраструктуры, автомобилей, гаражей и хозяйственных построек.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Запорожская область