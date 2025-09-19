Вражеская атака дроном унесла жизнь мужчины на Запорожье
Киев • УНН
В Запорожской области российские войска атаковали 74-летнего мужчину FPV-дроном в Степногорской общине, мужчина скончался.
В Запорожской области российские войска утром атаковали 74-летнего мужчину в Степногорской громаде, мужчина умер, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
"россияне на рассвете атаковали мужчину fpv-дроном", - написал Федоров.
Мужчина, по данным главы ОВА, был в тяжелом состоянии.
Позже Федоров сообщил, что "мужчина, пострадавший в результате атаки fpv-дроном на Приморское, умер".
Как отметил Федоров, до этого в Запорожской области в результате вражеских атак fpv было известно о четырех погибших и шести раненых с начала сентября.
Дополнение
По данным главы ОВА, за прошедшие сутки в Запорожской области четыре женщины получили ранения в результате вражеской атаки на Пологовский район. В течение суток оккупанты нанесли 376 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 48 сообщений о повреждении квартир, частных домов, объектов инфраструктуры, автомобилей, гаражей и хозяйственных построек.