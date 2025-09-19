В Запорожье строят десятки километров антидроновых тоннелей для защиты логистики - Федоров

В Запорожской области усиливают защиту логистики от дронов - для этого строятся десятки километров антидроновых тоннелей. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Как отметил Федоров, россияне активно используют дроны на оптоволоконном управлении, из-за чего дороги в 15–20 км от фронта остаются в зоне повышенного риска. Кроме того, по меньшей мере четверо гражданских погибли из-за атак FPV-дронов.

Чтобы защитить военную и гражданскую логистику, в прифронтовых общинах Запорожской области возводятся антидроновые тоннели из специальных сеток.

Первый тестовый отрезок - 6,4 км - показал эффективность. Сейчас продолжается строительство десятков километров. Общая потребность - сотни километров. Это позволит нашим жителям передвигаться более безопасно даже в близости к фронту