В Запорожье строят десятки километров антидроновых тоннелей для защиты логистики - Федоров

$41.250.05
48.780.01
ukenru
10:27 • 568 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против РФ: его должны представить сегодня
08:43 • 17261 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 20100 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
06:26 • 31318 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 37407 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 60837 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 42056 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 50727 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 72292 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 29172 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4.4м/с
52%
753мм
Популярные новости
"Теория победы Путина": командование РФ подтверждает веру в успех в войне на истощение - ISW19 сентября, 03:11 • 3540 просмотра
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видеоVideo05:36 • 14953 просмотра
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги07:04 • 14352 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto07:55 • 9944 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto08:27 • 4612 просмотра
публикации
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
06:26 • 31318 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 46921 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 72292 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 51610 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 51592 просмотра
Актуальные люди
Сергей Марченко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Ляшко
Бабак Сергей Витальевич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 430 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 17808 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 37120 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 35626 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 35356 просмотра
Актуальное
YouTube
ЧатГПТ
Financial Times
Вашингтон Пост
M1 Abrams

В Запорожье строят десятки километров антидроновых тоннелей для защиты логистики - Федоров

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Запорожье возводят антидроновые тоннели из специальных сеток для защиты логистики, поскольку россияне активно используют дроны. Первый тестовый отрезок длиной 6,4 км показал эффективность, сейчас строятся десятки километров.

В Запорожье строят десятки километров антидроновых тоннелей для защиты логистики - Федоров

В Запорожской области усиливают защиту логистики от дронов - для этого строятся десятки километров антидроновых тоннелей. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Подробности

Как отметил Федоров, россияне активно используют дроны на оптоволоконном управлении, из-за чего дороги в 15–20 км от фронта остаются в зоне повышенного риска. Кроме того, по меньшей мере четверо гражданских погибли из-за атак FPV-дронов.

Чтобы защитить военную и гражданскую логистику, в прифронтовых общинах Запорожской области возводятся антидроновые тоннели из специальных сеток.

Первый тестовый отрезок - 6,4 км - показал эффективность. Сейчас продолжается строительство десятков километров. Общая потребность - сотни километров. Это позволит нашим жителям передвигаться более безопасно даже в близости к фронту

- сказал Федоров.

Напомним

Утром, 18 сентября, российские войска атаковали дроном 74-летнего мужчину в Степногорской общине Запорожской области. Он умер.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Запорожская область
Иван Федоров