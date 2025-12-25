Возвращение из 17-летнего изгнания: лидер оппозиции Тарик Рахман прибыл в Бангладеш накануне выборов
Исполняющий обязанности главы Националистической партии Бангладеш Тарик Рахман прибыл в Дакку после почти 17 лет пребывания в Лондоне. Его возвращение рассматривается как ключевой этап подготовки партии к всеобщим выборам в феврале.
В четвер исполняющий обязанности председателя Националистической партии Бангладеш (БНП) Тарик Рахман вернулся в Дакку после почти 17 лет пребывания в Лондоне. Его приезд рассматривается как ключевой этап подготовки партии к всеобщим выборам, которые должны состояться в феврале. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Рахмана, который является сыном бывшей премьер-министра Халеды Зии, в аэропорту встречали сотни тысяч сторонников. В городе были введены усиленные меры безопасности, поскольку 60-летний политик считается главным претендентом на пост главы правительства.
Рахман дистанционно руководил партией с 2008 года, находясь в вынужденной эмиграции в Британии.
Вызовы переходного периода
Возвращение лидера оппозиции происходит на фоне работы временного правительства под руководством нобелевского лауреата Мухаммеда Юнуса. Главной целью администрации является стабилизация страны после двухлетнего периода протестов и политического хаоса.
Несмотря на обещания властей провести прозрачные выборы, ситуация в Бангладеш остается напряженной из-за недавних нападений на медиа и случаев спорадического насилия. Для БНП возвращение Тарика Рахмана является стратегическим шагом, направленным на консолидацию электората перед решающим голосованием.
