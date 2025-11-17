Экс-премьера Бангладеш Шейх Хасину приговорили к смертной казни

В понедельник суды Бангладеш приговорили бывшую премьер-министра Шейх Хасину, живущую в изгнании, к смертной казни. Передает УНН со ссылкой на EFE и AFP.

Детали

Бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина признана виновной в преступлениях против человечности и приговорена к смертной казни.

17 ноября суд Бангладеш вынес приговор экс-премьер-министру в изгнании 78-летней Шейх Хасине — бывшая чиновница приговорена к смертной казни за то, что она приказала жестоко подавить протесты, которые привели к свержению ее правительства летом 2024 года.

«За одно убийство смертная казнь является стандартом. За 1400 убийств она заслуживает ее в 1400 раз больше», – сказал он судьям. «Она закоренелая преступница и не выказала никакого раскаяния за свою жестокость», - заявил Таджул Ислам, прокурор, ведущий дело.

Шейх Хасина в октябре выступила перед несколькими иностранными СМИ, включая AFP: экс-чиновница подчеркнула, что следует отклонить «все» обвинения против нее, которые она считает «необоснованными».

Записи, предоставленные обвинением, свидетельствующие о том, что она санкционировала использование «смертельного оружия» против протестующих, были «вырваны из контекста - заявила Шейх Хасина.

«Обвинительный приговор, к сожалению, предопределен заранее», - продолжила она, - «это явно политически мотивированное производство».

Юридические проблемы Шейх Хасины не ограничиваются этим судебным процессом. Она также сталкивается с многочисленными жалобами относительно многочисленных убийств и похищений, в которых ее обвиняют политические оппоненты и неправительственные организации на протяжении всего времени ее пребывания в должности.

Дополнение

В понедельник суд должен вынести решение относительно вины бывшего министра внутренних дел Асадуззамана Хана Камала, который также является беглецом, и бывшего начальника полиции Чоудхури Абдуллы Аль Мамуна, который находится под стражей и признал себя виновным.

Напомним

Шейх Хасина в начале августа покинула резиденцию в Дакке после штурма протестующими.

Студенческие протесты в Бангладеш начались в июле с требования реформы правил найма на государственную службу. Протесты с тех пор переросли в более широкое антиправительственное движение и общенациональные беспорядки, которые требовали отставки премьер-министра Шейх Хасины.

