Премьер Бангладеш подала в отставку и сбежала из страны на фоне массовых протестов в стране

Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке после штурма протестующими. Отставка произошла на фоне массовых беспорядков, приведших к гибели около 300 человек за последний месяц.