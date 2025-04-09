Советник временного лидера Бангладеш заявил о претензиях на три индийских штата с бенгальским населением. Индия усилила охрану
границы после угроз аннексии территорий.
Глава Центробанка Бангладеш заявил о выводе 16,7 млрд долларов через схемы с кредитами и завышенными импортными счетами. Хищение
происходило при поддержке государства во время правления бывшего премьера Хасины.
Бывшего премьера Бангладеш Шейх Хасину обвиняют в преступлениях против человечности во время протестов. Суд приказал арестовать ее
и еще 45 человек, включая бывших министров, которые сбежали из страны.
Ведущие модные бренды переносят заказы из Бангладеш из-за беспорядков после падения правительства Шейха Хасины. Фабрики закрыты,
некоторые сожжены, что привело к задержкам поставок и потере доверия международных компаний.
США заявили, что не участвовали в свержении премьер-министра Бангладеш Хасины. Это опровержение появилось после обвинений Хасины в причастности США к ее устранению с целью получения контроля над островом Сент-Мартин.
Мухаммад Юнус назначен главой временного правительства Бангладеш после отставки премьера Шейх Хасины. Решение принято по итогам
встречи президента с лидерами студенческого движения против дискриминации.
Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке после штурма протестующими. Отставка произошла на фоне массовых беспорядков, приведших к
гибели около 300 человек за последний месяц.
Уполномоченный ООН по правам человека призвал правительство Бангладеш остановить репрессии против мирных протестующих.
В Бангладеш продолжаются массовые протесты против квот на трудоустройство. По данным AFP, задержаны около 1200 человек, погибли по
меньшей мере 173 человека, включая полицейских.