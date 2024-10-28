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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Центробанка Бангладеш обвинил олигархов в «ограблении» финучреждений на почти 17 млрд долларов

Киев  •  УНН

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Глава Центробанка Бангладеш заявил о выводе 16,7 млрд долларов через схемы с кредитами и завышенными импортными счетами. Хищение происходило при поддержке государства во время правления бывшего премьера Хасины.

Из Бангладеш было выведено около 2 трлн. така (около 16,7 млрд. долл. США) посредством предоставления кредитов новым акционерам и завышения импортных счетов.

Пишет УНН со ссылкой на FT.

Это самое большое ограбление банка по любым международным стандартам. Этого не было в таком масштабе нигде, и это было при поддержке государства, и это не могло произойти без того, чтобы спецслужбы приставили оружие (к голове бывших руководителей банков)

- заявил новый руководитель Центрального банка Бангладеш Ахсан Мансур в интервью Financial Times.

Мансур заявил, что из Бангладеш было выведено примерно 2 трлн. долларов ($16,7 млрд) - использовались такие методы, как займы, предоставленные новым акционерам, и завышенные счета за импорт.

Справка

Мансур был назначен управляющим банка Бангладеш после того, как шейх Хасина сбежала из страны в июне 2024 года. В это период Главное управление разведки вооруженных сил помогло взять под контроль крупные банки.

США отрицают причастность к свержению премьер-министра Бангладеш Хасины13 августа 2024, 07:53 • 17421 просмотр

Шейх Хасина находилась у власти всего два десятилетия в Бангладеш, стране с населением 170 миллионов человек и вторым по величине экспортером одежды в мире.

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Ее пребывание на посту было отмечено обвинениями в фальсификациях на выборах, тюремном заключении и пытках оппонентов, а также широко распространенной коррупцией. Бывший премьер-министр сбежала в Индию в августе, и ее нынешнее местонахождение неизвестно.

Бангладеш выдал ордер на арест экс-премьера за преступления против человечности во время протестов в стране18 октября 2024, 01:23 • 18046 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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