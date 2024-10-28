Голова Центробанку Бангладеш звинуватив олігархів у "пограбуванні" фінустанов на майже 17 млрд доларів
Київ • УНН
Голова Центробанку Бангладеш заявив про виведення 16,7 млрд доларів через схеми з кредитами та завищеними імпортними рахунками. Розкрадання відбувалося за підтримки держави під час правління колишньої прем'єрки Хасіни.
З Бангладеш було виведено близько 2 трлн. така (близько 16,7 млрд. дол. США) за допомогою надання кредитів новим акціонерам і завищення імпортних рахунків.
Пише УНН із посиланням на FT.
Це найбільше пограбування банку за будь-якими міжнародними стандартами. Цього не було в такому масштабі ніде, і це було за підтримки держави, і це не могло статися без того, щоб спецслужби приставили зброю (до голови колишніх керівників банків)
Мансур заявив, що з Бангладеш було виведено приблизно 2 трлн. доларів ($16,7 млрд) - використовувались такі методи, як позики, надані новим акціонерам, і завищені рахунки за імпорт.
Довідка
Мансур був призначений керуючим банку Бангладеш після того, як шейх Хасіна втекла з країни в червні 2024 року. У це період Головне управління розвідки збройних сил допомогло взяти під контроль великі банки.
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Шейх Хасіна перебувала при владі загалом два десятиліття в Бангладеш, країні з населенням 170 мільйонів осіб і другим за величиною експортером одягу у світі.
Її перебування на посаді було позначене звинуваченнями у фальсифікаціях на виборах, тюремному ув'язненні та катуванні опонентів, а також широко поширеною корупцією. Колишній прем'єр-міністр втекла до Індії в серпні, і її нинішнє місцезнаходження невідоме.
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