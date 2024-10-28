Голова Центробанку Бангладеш звинуватив олігархів у "пограбуванні" фінустанов на майже 17 млрд доларів

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 7578 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 20497 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 41427 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 77970 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 64250 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77527 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93041 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87222 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 175719 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100979 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
48%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 23762 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 11028 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 11697 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 13226 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 20883 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 20483 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 175717 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332244 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 265695 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376316 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 41420 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17345 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22519 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28293 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49133 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Голова Центробанку Бангладеш звинуватив олігархів у "пограбуванні" фінустанов на майже 17 млрд доларів

Київ • УНН

 • 16721 перегляди

Голова Центробанку Бангладеш заявив про виведення 16,7 млрд доларів через схеми з кредитами та завищеними імпортними рахунками. Розкрадання відбувалося за підтримки держави під час правління колишньої прем'єрки Хасіни.

Голова Центробанку Бангладеш звинуватив олігархів у "пограбуванні" фінустанов на майже 17 млрд доларів

З Бангладеш було виведено близько 2 трлн. така (близько 16,7 млрд. дол. США) за допомогою надання кредитів новим акціонерам і завищення імпортних рахунків.

Пише УНН із посиланням на FT.

Це найбільше пограбування банку за будь-якими міжнародними стандартами. Цього не було в такому масштабі ніде, і це було за підтримки держави, і це не могло статися без того, щоб спецслужби приставили зброю (до голови колишніх керівників банків)

- заявив новий керівник Центрального банку Бангладеш Ахсан Мансур в інтерв'ю Financial Times.

Мансур заявив, що з Бангладеш було виведено приблизно 2 трлн. доларів ($16,7 млрд) - використовувались такі методи, як позики, надані новим акціонерам, і завищені рахунки за імпорт.

Довідка

Мансур був призначений керуючим банку Бангладеш після того, як шейх Хасіна втекла з країни в червні 2024 року. У це період Головне управління розвідки збройних сил допомогло взяти під контроль великі банки.

США заперечують причетність до повалення прем'єр-міністра Бангладеш Хасіни13.08.24, 10:53 • 17772 перегляди

Шейх Хасіна перебувала при владі загалом два десятиліття в Бангладеш, країні з населенням 170 мільйонів осіб і другим за величиною експортером одягу у світі.

Її перебування на посаді було позначене звинуваченнями у фальсифікаціях на виборах, тюремному ув'язненні та катуванні опонентів, а також широко поширеною корупцією. Колишній прем'єр-міністр втекла до Індії в серпні, і її нинішнє місцезнаходження невідоме.

Бангладеш видав ордер на арешт експрем'єрки за злочини проти людяності під час протестів у країні18.10.24, 04:23 • 18656 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Шейха Хасіна
Головне управління розвідки України
Індія
Бангладеш
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,718.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,582.00