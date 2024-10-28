Голова Центробанку Бангладеш звинуватив олігархів у "пограбуванні" фінустанов на майже 17 млрд доларів

З Бангладеш було виведено близько 2 трлн. така (близько 16,7 млрд. дол. США) за допомогою надання кредитів новим акціонерам і завищення імпортних рахунків.

Пише УНН із посиланням на FT.

Це найбільше пограбування банку за будь-якими міжнародними стандартами. Цього не було в такому масштабі ніде, і це було за підтримки держави, і це не могло статися без того, щоб спецслужби приставили зброю (до голови колишніх керівників банків)