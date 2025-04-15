Шейха Хасіна

Прем'єрка Бангладеш подала у відставку і втекла з країни на тлі масових протестів у країні

Шейх Хасіна покинула резиденцію в Дацці після штурму протестувальниками. Відставка відбулася на тлі масових заворушень, що призвели до загибелі близько 300 людей за останній місяць.