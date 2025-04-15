Шейха Хасіна

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23771 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 148785 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 132366 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 134719 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 131435 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132206 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 195078 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77292 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164412 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116391 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 42696 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 54660 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 58619 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 48898 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 30431 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 12031 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 22174 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 49739 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 59419 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 148778 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 5870 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 12384 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 14358 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110052 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 111650 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Шейха Хасіна

Прем'єр-міністр Бангладеш (1996-2001, з 2009)
Новини по темi

Індія посилила охорону на кордоні після погрози анексії від Бангладеш

Радник тимчасового лідера Бангладеш заявив про претензії на три індійські штати з бенгальським населенням. Індія посилила охорону кордону після погроз анексії територій.

Новини Світу • 5 січня, 06:44 • 30750 перегляди

Голова Центробанку Бангладеш звинуватив олігархів у "пограбуванні" фінустанов на майже 17 млрд доларів

Голова Центробанку Бангладеш заявив про виведення 16,7 млрд доларів через схеми з кредитами та завищеними імпортними рахунками. Розкрадання відбувалося за підтримки держави під час правління колишньої прем'єрки Хасіни.

Новини Світу • 28 жовтня, 09:24 • 16721 перегляди

Бангладеш видав ордер на арешт експрем'єрки за злочини проти людяності під час протестів у країні

Колишню прем'єрку Бангладеш Шейх Хасіну звинувачують у злочинах проти людяності під час протестів. Суд наказав заарештувати її та ще 45 осіб, включаючи колишніх міністрів, які втекли з країни.

Новини Світу • 18 жовтня, 01:23 • 18656 перегляди

Модні бренди скорочують замовлення в Бангладеш після заворушень, що викликали затримки у поставках - FT

Провідні модні бренди переносять замовлення з Бангладеш через заворушення після падіння уряду Шейх Хасіни. Фабрики закриті, деякі спалені, що призвело до затримок постачань і втрати довіри міжнародних компаній.

Економіка • 15 серпня, 09:29 • 27110 перегляди

США заперечують причетність до повалення прем'єр-міністра Бангладеш Хасіни

США заявили, що не брали участі у поваленні прем'єр-міністра Бангладеш Хасіни. Це спростування з'явилося після звинувачень Хасіни у причетності США до її усунення з метою отримання контролю над островом Сент-Мартін.

Новини Світу • 13 серпня, 07:53 • 17772 перегляди

Нобелівський лауреат Мухаммад Юнус очолить тимчасовий уряд Бангладеш

Мухаммада Юнуса призначено главою тимчасового уряду Бангладеш після відставки прем'єра Шейх Хасіни. Рішення прийняте за підсумками зустрічі президента з лідерами студентського руху проти дискримінації.

Економіка • 6 серпня, 21:46 • 41477 перегляди

Прем'єрка Бангладеш подала у відставку і втекла з країни на тлі масових протестів у країні

Шейх Хасіна покинула резиденцію в Дацці після штурму протестувальниками. Відставка відбулася на тлі масових заворушень, що призвели до загибелі близько 300 людей за останній місяць.

Новини Світу • 5 серпня, 11:29 • 17141 перегляди

ООН закликає припинити насильство під час протестів у Бангладеш

Уповноважений ООН з прав людини закликав уряд Бангладеш зупинити репресії проти мирних протестувальників.

Суспільство • 4 серпня, 23:53 • 27853 перегляди

Масові заворушення в Бангладеш: близько 1200 затриманих, 173 загиблих

У Бангладеш тривають масові протести проти квот на працевлаштування. За даними AFP, затримано близько 1200 осіб, загинуло щонайменше 173 людини, включаючи поліцейських.

Новини Світу • 23 липня, 07:21 • 18368 перегляди