Шейха Хасіна

Радник тимчасового лідера Бангладеш заявив про претензії на три індійські штати з бенгальським населенням. Індія посилила охорону
кордону після погроз анексії територій.
Голова Центробанку Бангладеш заявив про виведення 16,7 млрд доларів через схеми з кредитами та завищеними імпортними рахунками. Розкрадання відбувалося за підтримки держави під час правління колишньої прем'єрки Хасіни.
Колишню прем'єрку Бангладеш Шейх Хасіну звинувачують у злочинах проти людяності під час протестів. Суд наказав заарештувати її та
ще 45 осіб, включаючи колишніх міністрів, які втекли з країни.
Провідні модні бренди переносять замовлення з Бангладеш через заворушення після падіння уряду Шейх Хасіни. Фабрики закриті, деякі
спалені, що призвело до затримок постачань і втрати довіри міжнародних компаній.
США заявили, що не брали участі у поваленні прем'єр-міністра Бангладеш Хасіни. Це спростування з'явилося після звинувачень Хасіни
у причетності США до її усунення з метою отримання контролю над островом Сент-Мартін.
Мухаммада Юнуса призначено главою тимчасового уряду Бангладеш після відставки прем'єра Шейх Хасіни. Рішення прийняте за підсумками
зустрічі президента з лідерами студентського руху проти дискримінації.
Шейх Хасіна покинула резиденцію в Дацці після штурму протестувальниками. Відставка відбулася на тлі масових заворушень, що
призвели до загибелі близько 300 людей за останній місяць.
Уповноважений ООН з прав людини закликав уряд Бангладеш зупинити репресії проти мирних протестувальників.
У Бангладеш тривають масові протести проти квот на працевлаштування. За даними AFP, затримано близько 1200 осіб, загинуло
щонайменше 173 людини, включаючи поліцейських.