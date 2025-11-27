Суд Бангладеш після смертної кари засудив експрем'єрку Хасіну до 21 року ув’язнення за корупцію

$42.300.10
48.950.00
ukenru
12:53 • 1366 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 5380 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 6356 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 8754 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
08:20 • 12566 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 23722 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
27 листопада, 07:27 • 16002 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 36596 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 36855 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 72987 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
93%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Стрілянина біля Білого дому: влада спростувала смерть двох нацгвардійців, а правоохоронці ідентифікували стрілка27 листопада, 03:58 • 6486 перегляди
ISW: росія зможе повністю захопити Донецьку область у серпні 2027 року за поточних темпів просування27 листопада, 04:30 • 12932 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 13654 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 13545 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 5898 перегляди
Публікації
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo12:37 • 5380 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 6242 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 13786 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Ексклюзив
07:45 • 23722 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 37972 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Харків
Женева
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 13867 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 43159 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 77068 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 93049 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 92742 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Дипломатка
Шахед-136
Соціальна мережа

Суд Бангладеш після смертної кари засудив експрем'єрку Хасіну до 21 року ув’язнення за корупцію

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Суд у Бангладеш заочно засудив колишню прем'єр-міністерку Шейх Хасіну до 21 року ув'язнення за трьома епізодами корупції. Раніше її засудили до смертної кари, а її діти також отримали п'ятирічні строки.

Суд Бангладеш після смертної кари засудив експрем'єрку Хасіну до 21 року ув’язнення за корупцію

У Бангладеш суд заочно виніс суворий вирок колишній прем'єр-міністерці Шейх Хасіні, яка перебуває у вигнанні, визнавши її винною у низці корупційних правопорушень. Раніше її засудили до смерної кари. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Суд у Бангладеш у четвер призначив колишній прем’єр-міністрці Шейх Хасіні 21 рік позбавлення волі за трьома окремими епізодами корупції. За словами Хана Мохаммада Моінула Хасана, головного координатора Комісії з боротьби з корупцією, кожен із трьох вироків становить сім років, і "буде виконуватися один за одним, а не одночасно".

Щонайменше п’ятеро людей, серед яких дитина, загинули в Бангладеш через землетрус магнітудою 5,5 – ВВС21.11.25, 19:11 • 3408 переглядiв

Хасіна, яка втекла до Індії у 2024 році після насильницького придушення протестів і була судима заочно, звинувачувалася у змові з високопосадовцями та незаконному отриманні цінних земельних ділянок. Як зазначив Хасан, суд дійшов висновку, що, перебуваючи на найвищій посаді в країні, вона свідомо порушувала державні правила задля власної вигоди.

У своїй офіційній заяві Хасіна категорично відкинула провину.

Ми рішуче заперечуємо всі звинувачення у корупції, і кожне звинувачення, висунуте проти нас, заплямовано політичними мотивами наших опонентів 

– сказала Хасіна.

Колишня прем’єрка залишається у вигнанні в Нью-Делі після своєї втечі в серпні 2024 року, що поклала край її 15-річному правлінню. Тимчасовий лідер країни, нобелівський лауреат Мухаммад Юнус, продовжує намагатися стабілізувати політичну ситуацію та готує вибори й конституційний референдум на лютий.

Окрім Хасіни, п’ятирічні строки ув’язнення отримали її син Саджиб Вазед та донька Сайма Вазед, яких суд визнав причетними до "незаконного розподілу державної землі".

Екс-прем'єрку Бангладеш Шейх Хасіну засудили до смертної кари17.11.25, 11:25 • 3659 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Довічне позбавлення волі
Шейх Хасіна
Делі
Індія
Бангладеш