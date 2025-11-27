Суд Бангладеш після смертної кари засудив експрем'єрку Хасіну до 21 року ув’язнення за корупцію

У Бангладеш суд заочно виніс суворий вирок колишній прем'єр-міністерці Шейх Хасіні, яка перебуває у вигнанні, визнавши її винною у низці корупційних правопорушень. Раніше її засудили до смерної кари. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Суд у Бангладеш у четвер призначив колишній прем’єр-міністрці Шейх Хасіні 21 рік позбавлення волі за трьома окремими епізодами корупції. За словами Хана Мохаммада Моінула Хасана, головного координатора Комісії з боротьби з корупцією, кожен із трьох вироків становить сім років, і "буде виконуватися один за одним, а не одночасно".

Щонайменше п’ятеро людей, серед яких дитина, загинули в Бангладеш через землетрус магнітудою 5,5 – ВВС

Хасіна, яка втекла до Індії у 2024 році після насильницького придушення протестів і була судима заочно, звинувачувалася у змові з високопосадовцями та незаконному отриманні цінних земельних ділянок. Як зазначив Хасан, суд дійшов висновку, що, перебуваючи на найвищій посаді в країні, вона свідомо порушувала державні правила задля власної вигоди.

У своїй офіційній заяві Хасіна категорично відкинула провину.

Ми рішуче заперечуємо всі звинувачення у корупції, і кожне звинувачення, висунуте проти нас, заплямовано політичними мотивами наших опонентів – сказала Хасіна.

Колишня прем’єрка залишається у вигнанні в Нью-Делі після своєї втечі в серпні 2024 року, що поклала край її 15-річному правлінню. Тимчасовий лідер країни, нобелівський лауреат Мухаммад Юнус, продовжує намагатися стабілізувати політичну ситуацію та готує вибори й конституційний референдум на лютий.

Окрім Хасіни, п’ятирічні строки ув’язнення отримали її син Саджиб Вазед та донька Сайма Вазед, яких суд визнав причетними до "незаконного розподілу державної землі".

Екс-прем'єрку Бангладеш Шейх Хасіну засудили до смертної кари