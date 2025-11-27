Суд Бангладеш после смертной казни приговорил экс-премьера Хасину к 21 году заключения за коррупцию

$42.300.10
48.950.00
ukenru
12:37 • 3860 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 5266 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 7746 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
08:20 • 12102 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 22978 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 15802 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 36459 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 36765 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 72828 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 34748 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
93%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении27 ноября, 03:23 • 25776 просмотра
Стрельба возле Белого дома: власти опровергли смерть двух нацгвардейцев, а правоохранители идентифицировали стрелка27 ноября, 03:58 • 5854 просмотра
ISW: Россия сможет полностью захватить Донецкую область в августе 2027 года при текущих темпах продвижения27 ноября, 04:30 • 12598 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 13114 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 12916 просмотра
публикации
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo12:37 • 3864 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 5196 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 12975 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзив
07:45 • 22982 просмотра
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04 • 37547 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Харьков
Женева
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 13158 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 42890 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 76801 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 92805 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 92495 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Дипломатка
Шахед-136
Социальная сеть

Суд Бангладеш после смертной казни приговорил экс-премьера Хасину к 21 году заключения за коррупцию

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Суд в Бангладеш заочно приговорил бывшую премьер-министра Шейх Хасину к 21 году заключения по трем эпизодам коррупции. Ранее ее приговорили к смертной казни, а ее дети также получили пятилетние сроки.

Суд Бангладеш после смертной казни приговорил экс-премьера Хасину к 21 году заключения за коррупцию

В Бангладеш суд заочно вынес суровый приговор бывшей премьер-министру Шейх Хасине, находящейся в изгнании, признав ее виновной в ряде коррупционных правонарушений. Ранее ее приговорили к смертной казни. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Суд в Бангладеш в четверг приговорил бывшую премьер-министра Шейх Хасину к 21 году лишения свободы по трем отдельным эпизодам коррупции. По словам Хана Мохаммада Моинула Хасана, главного координатора Комиссии по борьбе с коррупцией, каждый из трех приговоров составляет семь лет, и "будет исполняться один за другим, а не одновременно".

По меньшей мере пять человек, среди которых ребенок, погибли в Бангладеш из-за землетрясения магнитудой 5,5 – ВВС21.11.25, 19:11 • 3408 просмотров

Хасина, которая бежала в Индию в 2024 году после насильственного подавления протестов и была судима заочно, обвинялась в сговоре с высокопоставленными чиновниками и незаконном получении ценных земельных участков. Как отметил Хасан, суд пришел к выводу, что, находясь на высшей должности в стране, она сознательно нарушала государственные правила ради собственной выгоды.

В своем официальном заявлении Хасина категорически отвергла вину.

Мы решительно отрицаем все обвинения в коррупции, и каждое обвинение, выдвинутое против нас, запятнано политическими мотивами наших оппонентов 

– сказала Хасина.

Бывшая премьер остается в изгнании в Нью-Дели после своего бегства в августе 2024 года, положившего конец ее 15-летнему правлению. Временный лидер страны, нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, продолжает пытаться стабилизировать политическую ситуацию и готовит выборы и конституционный референдум на февраль.

Помимо Хасины, пятилетние сроки заключения получили ее сын Саджиб Вазед и дочь Сайма Вазед, которых суд признал причастными к "незаконному распределению государственной земли".

Экс-премьера Бангладеш Шейх Хасину приговорили к смертной казни17.11.25, 11:25 • 3659 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Пожизненное лишение свободы
Шейх Хасина
Дели
Индия
Бангладеш