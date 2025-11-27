Суд Бангладеш после смертной казни приговорил экс-премьера Хасину к 21 году заключения за коррупцию

В Бангладеш суд заочно вынес суровый приговор бывшей премьер-министру Шейх Хасине, находящейся в изгнании, признав ее виновной в ряде коррупционных правонарушений. Ранее ее приговорили к смертной казни. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Суд в Бангладеш в четверг приговорил бывшую премьер-министра Шейх Хасину к 21 году лишения свободы по трем отдельным эпизодам коррупции. По словам Хана Мохаммада Моинула Хасана, главного координатора Комиссии по борьбе с коррупцией, каждый из трех приговоров составляет семь лет, и "будет исполняться один за другим, а не одновременно".

Хасина, которая бежала в Индию в 2024 году после насильственного подавления протестов и была судима заочно, обвинялась в сговоре с высокопоставленными чиновниками и незаконном получении ценных земельных участков. Как отметил Хасан, суд пришел к выводу, что, находясь на высшей должности в стране, она сознательно нарушала государственные правила ради собственной выгоды.

В своем официальном заявлении Хасина категорически отвергла вину.

Мы решительно отрицаем все обвинения в коррупции, и каждое обвинение, выдвинутое против нас, запятнано политическими мотивами наших оппонентов – сказала Хасина.

Бывшая премьер остается в изгнании в Нью-Дели после своего бегства в августе 2024 года, положившего конец ее 15-летнему правлению. Временный лидер страны, нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, продолжает пытаться стабилизировать политическую ситуацию и готовит выборы и конституционный референдум на февраль.

Помимо Хасины, пятилетние сроки заключения получили ее сын Саджиб Вазед и дочь Сайма Вазед, которых суд признал причастными к "незаконному распределению государственной земли".

