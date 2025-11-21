По меньшей мере пять человек, среди которых ребенок, погибли в Бангладеш из-за землетрясения магнитудой 5,5 – ВВС
В результате землетрясения в Бангладеш погибли по меньшей мере пять человек, включая ребенка, и более 450 получили ранения. Эпицентр находился вблизи Нарсингди, в 30 км от столицы Дакки.
В Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла, в результате которого по меньшей мере пять человек, включая одного ребенка, погибли, а более 450 получили ранения. Эпицентр подземных толчков находился вблизи района Нарсингди, примерно в 30 км от столицы Дакки. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.
Детали
За последние пять лет мы никогда не сталкивались с таким мощным землетрясением
Трое человек погибли от падения ограждения и обломков здания в районе Арманитола, сообщил заместитель комиссара полиции Маллик Ахсан Уддин Сами. По всей стране зарегистрировано 461 ранение, в том числе 252 в Газипуре, к северу от Дакки, отметил Нитай Чандра Де Саркар, директор отдела мониторинга департамента.
Наша главная задача на данный момент – оценить жертвы и ущерб. Мы пока не видим трудностей со спасением из-под завалов или ликвидацией последствий завалов на таком уровне
Свои впечатления от землетрясения описали местные жители и гости.
Я никогда не чувствовал такого землетрясения за свои 30 лет жизни. Мы были в офисе, когда начала трястись мебель
Толчки ощущались также в восточных штатах Индии, но серьезных разрушений там не зафиксировано.
