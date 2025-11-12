Кипр сотрясло сильное землетрясение магнитудой более 5 баллов
Киев • УНН
Сегодня утром на Кипре произошло землетрясение магнитудой 5,2-5,3 балла. Его эпицентр находился в 20 километрах к северо-востоку от Пафоса на глубине 12 километров.
Сегодня утром на Кипре произошло землетрясение, вызвавшее широкое беспокойство среди жителей острова, передает УНН со ссылкой на Sigmalive и сообщает Национальная метеорологическая служба EMSC и Sigmalive.
Детали
Очаг землетрясения магнитудой 5,2-5,3 балла находился на глубине 12 километров. Также в 20 километрах к северо-востоку от Пафоса (город на юго-западе Кипра - ред.) обнаружен эпицентр землетрясения.
Событие вызвало широкий резонанс среди жителей, сообщает Национальная метеорологическая служба Sigmalive.
Напомним
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла, в результате которого 26 человек получили легкие травмы. Все пострадавшие были госпитализированы и уже выписаны из больниц.
В результате землетрясения магнитудой 6,3 балла на севере Афганистана погибли по меньшей мере 12 человек, около 150 получили ранения. Толчки ощущались также в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане.