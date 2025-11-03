Землетрус в Афганістані: є загиблі та понад сотня постраждалих (відео)

$42.080.01
48.980.00
ukenru
00:16 • 9954 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 19:16 • 18984 перегляди
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 26665 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
2 листопада, 13:45 • 30723 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 46185 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 49157 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 53691 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 76767 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 85917 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 112669 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
"Там у нас весь взвод лежить": ГУР оприлюднило моторошне перехоплення розмов російських військових2 листопада, 19:06 • 5296 перегляди
Масштаби лісових пожеж у рф у рази більші, ніж визнає кремль – українська розвідка2 листопада, 19:36 • 3918 перегляди
Ірак і Туреччина запустили новий етап співпраці у водній сфері: проєкти фінансуватимуться доходами від іракської нафти2 листопада, 19:46 • 3068 перегляди
Обама закликав демократів протистояти "беззаконню та безрозсудності" Трампа – Reuters2 листопада, 20:04 • 4544 перегляди
В Україні масштабна тривога: росіяни підняли в небо носії "Кинджалів" МіГ-31К2 листопада, 21:40 • 10847 перегляди
Публікації
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 46184 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 49156 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 112669 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 102463 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 110153 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Фрідріх Мерц
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Дніпропетровська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 14629 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 35717 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 85917 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 110154 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 60870 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
MIM-104 Patriot
Ланцет (баражуючий боєприпас)
МіГ-31

Землетрус в Афганістані: є загиблі та понад сотня постраждалих (відео)

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Внаслідок землетрусу магнітудою 6,3 бала на півночі Афганістану загинули щонайменше 12 людей, близько 150 отримали поранення. Поштовхи відчувалися також у Таджикистані, Узбекистані та Туркменістані.

Землетрус в Афганістані: є загиблі та понад сотня постраждалих (відео)

Внаслідок землетрусу, який стався вночі 3 листопада на півночі Афганістану, загинули щонайменше 12 людей, близько 150 отримали поранення. Про це інформує УНН з посиланням на CNNReutersAljaseera.  

Деталі

Зазначається, що місцеві мешканці вийшли на вулиці посеред ночі через страх обвалу будинків. Спершу про жертви чи постраждалих даних не було, але ближче до ранку стало відомо, що загинули щонайменше 12 людей, а близько 150 отримали поранення.

Речник провінції Балх Хаджі Заїд повідомив, що землетрус зруйнував частину святині Мазарі-Шариф - Блакитну мечеть.  

Очевидці розповіли CNN, що в будинках вибило вікна та пошкоджена штукатурка, родини прокинулись серед ночі, діти вибігали з будинків після поштовхів.  

Нагадаємо

У ніч проти 3 листопада, Геологічна служба США (USGS) повідомила, що неподалік одного з найбільших міст на півночі Афганістану сталося потужне землетрус магнітудою 6,3 бала. За попередніми даними, підземні поштовхи виникли на глибині 28 кілометрів. За даними Геологічної служби США, землетрус також відчувався в регіонах Таджикистану, Узбекистану та Туркменістану - трьох країнах, що межують із північним Афганістаном. За оцінками науковців США, землетрус може призвести до сотень жертв.

Землетрус магнітудою 5,7 стався в Ефіопії11.10.25, 19:51 • 4882 перегляди

Віта Зеленецька

Новини Світу
Таджикистан
Reuters
Туркменістан
Афганістан
Узбекистан