Землетрус в Афганістані: є загиблі та понад сотня постраждалих (відео)
Київ • УНН
Внаслідок землетрусу магнітудою 6,3 бала на півночі Афганістану загинули щонайменше 12 людей, близько 150 отримали поранення. Поштовхи відчувалися також у Таджикистані, Узбекистані та Туркменістані.
Внаслідок землетрусу, який стався вночі 3 листопада на півночі Афганістану, загинули щонайменше 12 людей, близько 150 отримали поранення. Про це інформує УНН з посиланням на CNN, Reuters, Aljaseera.
Деталі
Зазначається, що місцеві мешканці вийшли на вулиці посеред ночі через страх обвалу будинків. Спершу про жертви чи постраждалих даних не було, але ближче до ранку стало відомо, що загинули щонайменше 12 людей, а близько 150 отримали поранення.
Речник провінції Балх Хаджі Заїд повідомив, що землетрус зруйнував частину святині Мазарі-Шариф - Блакитну мечеть.
Очевидці розповіли CNN, що в будинках вибило вікна та пошкоджена штукатурка, родини прокинулись серед ночі, діти вибігали з будинків після поштовхів.
Нагадаємо
У ніч проти 3 листопада, Геологічна служба США (USGS) повідомила, що неподалік одного з найбільших міст на півночі Афганістану сталося потужне землетрус магнітудою 6,3 бала. За попередніми даними, підземні поштовхи виникли на глибині 28 кілометрів. За даними Геологічної служби США, землетрус також відчувався в регіонах Таджикистану, Узбекистану та Туркменістану - трьох країнах, що межують із північним Афганістаном. За оцінками науковців США, землетрус може призвести до сотень жертв.
