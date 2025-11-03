Землетрясение в Афганистане: есть погибшие и более сотни пострадавших (видео)

В результате землетрясения, произошедшего в ночь на 3 ноября на севере Афганистана, погибли по меньшей мере 12 человек, около 150 получили ранения. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN, Reuters, Aljazeera.

Подробности

Отмечается, что местные жители вышли на улицы посреди ночи из-за страха обрушения домов. Сначала о жертвах или пострадавших данных не было, но ближе к утру стало известно, что погибли по меньшей мере 12 человек, а около 150 получили ранения.

Представитель провинции Балх Хаджи Заид сообщил, что землетрясение разрушило часть святыни Мазари-Шариф - Голубую мечеть.

Очевидцы рассказали CNN, что в домах выбило окна и повреждена штукатурка, семьи проснулись посреди ночи, дети выбегали из домов после толчков.

Напомним

В ночь на 3 ноября Геологическая служба США (USGS) сообщила, что недалеко от одного из крупнейших городов на севере Афганистана произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Подземные толчки возникли на глубине 28 километров. Землетрясение также ощущалось в регионах Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана - трех странах, граничащих с северным Афганистаном. По оценкам ученых США, землетрясение может привести к сотням жертв.

