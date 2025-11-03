Землетрус магнітудою 6,3 бала стався на півночі Афганістану: експерти прогнозують значну кількість жертв

На півночі Афганістану стався землетрус магнітудою 6,3 бала. Поштовхи відчувалися також у Таджикистані, Узбекистані та Туркменістані. За оцінками експертів, землетрус може спричинити сотні жертв. Про це інформує CNN з посиланням на геологічну службу США (USGS), передає УНН.

Деталі

Геологічна служба США (USGS) повідомила, що неподалік одного з найбільших міст на півночі Афганістану сталося потужне землетрус магнітудою 6,3 бала.

За попередніми даними, підземні поштовхи виникли на глибині 28 кілометрів поблизу міст Мазарі-Шариф та Хульм ранком у понеділок за місцевим часом. Мазарі-Шариф, столиця північної провінції Балх, є одним із найбільш густонаселених міст на півночі країни.

За оцінками USGS, землетрус може призвести до сотень жертв.

Кілька провінцій країни знову постраждали від сильного землетрусу близько 1-ї години ночі (15:30 за східним часом у неділю) - йдеться в заяві Національного управління Афганістану з питань надзвичайних ситуацій.

За даними Геологічної служби США, землетрус також відчувався в регіонах Таджикистану, Узбекистану та Туркменістану - трьох країнах, що межують із північним Афганістаном.

Масштаби завданих збитків поки що невідомі.

Система PAGER USGS оголосила помаранчевий рівень небезпеки, прогнозуючи економічні та людські втрати внаслідок землетрусу.

"Ймовірні значні жертви, і катастрофа може мати масштабний характер. Раніше події такого рівня небезпеки вимагали реагування на регіональному або національному рівні", - повідомили у Національному управлінні Афганістану з питань надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо

У Туреччині, у районі Синдирги міста Баликесір, ввечері 27 жовтня, стався землетрус магнітудою 6,1 бала.

