Пакистан та Афганістан домовилися про припинення вогню після переговорів у Стамбулі - ЗМІ

Пакистан та Афганістан домовилися про дотримання режиму припинення вогню після мирних переговорів у Стамбулі, оголосило у четвер Міністерство закордонних справ Туреччини після того, як діалог між двома сторонами провалився на початку тижня, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

За даними ЗМІ, сторони планують знову зустрітися на вищому рівні в Стамбулі 6 листопада, щоб остаточно узгодити, як буде запроваджено режим припинення вогню, йдеться у заяві міністерства, опублікованій від імені Пакистану, Афганістану та посередників Туреччини та Катару.

"Усі сторони домовилися запровадити механізм моніторингу та перевірки, який забезпечить підтримку миру та накладення покарання на сторону, що порушує", – йдеться у заяві.

Новий раунд переговорів, проведений за сприяння Туреччини та інших дружніх країн, мав на меті послабити напруженість на кордоні між двома сторонами, які на початку цього місяця обмінялися вогнем, в результаті чого загинули десятки солдатів, мирних жителів та бойовиків.

Додамо

Незважаючи на провал попереднього раунду переговорів, припинення вогню здебільшого дотримано, і цього тижня не повідомлялося про нові прикордонні зіткнення. Однак обидві країни залишили основні пункти пропуску закритими, залишивши сотні вантажівок, що перевозили товари та біженців, з обох боків.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мохаммад Асіф заявив новинному каналу Geo, що рішення дати миру ще один шанс було прийнято Пакистаном на прохання Катару та Туреччини, і що пакистанську делегацію, яка має повернутися додому в середу ввечері, попросили залишитися в Стамбулі.

За даними пакистанського державного телебачення, Ісламабад заявив, що переговори будуть базуватися на центральній вимозі Пакистану, щоб Афганістан вжив чітких, перевірених та ефективних заходів проти бойових угруповань.

В Ісламабаді два високопоставлені чиновники служби безпеки повідомили Associated Press, що Пакистан знову наголосив, що афганська земля не повинна використовуватися для того, що він називає "тероризмом" проти Пакистану, і що він цінує конструктивну роль своїх господарів і залишається відданим пошуку мирного врегулювання в добрій волі.

Посадовці говорили на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені обговорювати це питання зі ЗМІ офіційно.

Нагадаємо

Напруженість загострилася на початку цього місяця після того, як у Кабулі пролунали вибухи, а афганський уряд Талібану звинуватив Пакистан у здійсненні авіаударів по столиці та бомбардуванні ринку на сході країни.