Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня после переговоров в Стамбуле - СМИ

Пакистан и Афганистан договорились о соблюдении режима прекращения огня после мирных переговоров в Стамбуле, объявило в четверг Министерство иностранных дел Турции после того, как диалог между двумя сторонами провалился в начале недели, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

По данным СМИ, стороны планируют вновь встретиться на высшем уровне в Стамбуле 6 ноября, чтобы окончательно согласовать, как будет введен режим прекращения огня, говорится в заявлении министерства, опубликованном от имени Пакистана, Афганистана и посредников Турции и Катара.

"Все стороны договорились ввести механизм мониторинга и проверки, который обеспечит поддержание мира и наложение наказания на нарушающую сторону", – говорится в заявлении.

Новый раунд переговоров, проведенный при содействии Турции и других дружественных стран, имел целью ослабить напряженность на границе между двумя сторонами, которые в начале этого месяца обменялись огнем, в результате чего погибли десятки солдат, мирных жителей и боевиков.

Добавим

Несмотря на провал предыдущего раунда переговоров, прекращение огня в основном соблюдено, и на этой неделе не сообщалось о новых пограничных столкновениях. Однако обе страны оставили основные пункты пропуска закрытыми, оставив сотни грузовиков, перевозивших товары и беженцев, с обеих сторон.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мохаммад Асиф заявил новостному каналу Geo, что решение дать миру еще один шанс было принято Пакистаном по просьбе Катара и Турции, и что пакистанскую делегацию, которая должна вернуться домой в среду вечером, попросили остаться в Стамбуле.

По данным пакистанского государственного телевидения, Исламабад заявил, что переговоры будут базироваться на центральном требовании Пакистана, чтобы Афганистан принял четкие, проверенные и эффективные меры против боевых группировок.

В Исламабаде два высокопоставленных чиновника службы безопасности сообщили Associated Press, что Пакистан вновь подчеркнул, что афганская земля не должна использоваться для того, что он называет "терроризмом" против Пакистана, и что он ценит конструктивную роль своих хозяев и остается приверженным поиску мирного урегулирования в доброй воле.

Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос со СМИ официально.

Напомним

Напряженность обострилась в начале этого месяца после того, как в Кабуле прогремели взрывы, а афганское правительство Талибана обвинило Пакистан в совершении авиаударов по столице и бомбардировке рынка на востоке страны.