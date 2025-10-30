Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня после переговоров в Стамбуле - СМИ

$42.080.01
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
16:31 • 23706 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 18432 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 23115 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 50598 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 10166 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 26713 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 24393 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 27968 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 19115 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
Спецоперация "Мстители II": Молдова и Украина задержали вербовщиков в российскую ЧВК "вагнер"
Зеленский получил отчет разведки об ущербе рф от новых санкций в $50 млрд за год и настроениях в Китае
Трамп намекает на крупную нефтегазовую сделку с Китаем после ослабления торгового конфликта
В Кременчугском ТЦК прозвучали выстрелы, есть раненые - соцсети
Принц Уильям и Кейт выиграли суд: французский журнал наказали за публикацию частных фото пары
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 50598 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 111233 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастут
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-Анджелесе
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекорд
Tesla Cybertruck

Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня после переговоров в Стамбуле - СМИ

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Пакистан и Афганистан договорились о соблюдении режима прекращения огня после мирных переговоров в Стамбуле. Стороны планируют снова встретиться 6 ноября для согласования механизма мониторинга и проверки.

Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня после переговоров в Стамбуле - СМИ

Пакистан и Афганистан договорились о соблюдении режима прекращения огня после мирных переговоров в Стамбуле, объявило в четверг Министерство иностранных дел Турции после того, как диалог между двумя сторонами провалился в начале недели, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

По данным СМИ, стороны планируют вновь встретиться на высшем уровне в Стамбуле 6 ноября, чтобы окончательно согласовать, как будет введен режим прекращения огня, говорится в заявлении министерства, опубликованном от имени Пакистана, Афганистана и посредников Турции и Катара.

"Все стороны договорились ввести механизм мониторинга и проверки, который обеспечит поддержание мира и наложение наказания на нарушающую сторону", – говорится в заявлении.

Новый раунд переговоров, проведенный при содействии Турции и других дружественных стран, имел целью ослабить напряженность на границе между двумя сторонами, которые в начале этого месяца обменялись огнем, в результате чего погибли десятки солдат, мирных жителей и боевиков.

Добавим

Несмотря на провал предыдущего раунда переговоров, прекращение огня в основном соблюдено, и на этой неделе не сообщалось о новых пограничных столкновениях. Однако обе страны оставили основные пункты пропуска закрытыми, оставив сотни грузовиков, перевозивших товары и беженцев, с обеих сторон.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мохаммад Асиф заявил новостному каналу Geo, что решение дать миру еще один шанс было принято Пакистаном по просьбе Катара и Турции, и что пакистанскую делегацию, которая должна вернуться домой в среду вечером, попросили остаться в Стамбуле.

По данным пакистанского государственного телевидения, Исламабад заявил, что переговоры будут базироваться на центральном требовании Пакистана, чтобы Афганистан принял четкие, проверенные и эффективные меры против боевых группировок.

В Исламабаде два высокопоставленных чиновника службы безопасности сообщили Associated Press, что Пакистан вновь подчеркнул, что афганская земля не должна использоваться для того, что он называет "терроризмом" против Пакистана, и что он ценит конструктивную роль своих хозяев и остается приверженным поиску мирного урегулирования в доброй воле.

Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос со СМИ официально.

Напомним

Напряженность обострилась в начале этого месяца после того, как в Кабуле прогремели взрывы, а афганское правительство Талибана обвинило Пакистан в совершении авиаударов по столице и бомбардировке рынка на востоке страны.

Антонина Туманова

Новости Мира
Дипломатка
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Исламабад
Кабул
Афганистан
Стамбул
Катар
Турция
Пакистан