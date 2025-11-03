Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло на севере Афганистана: эксперты прогнозируют значительное количество жертв

На севере Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Толчки ощущались также в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане. По оценкам экспертов, землетрясение может привести к сотням жертв. Об этом информирует CNN со ссылкой на геологическую службу США (USGS), передает УНН.

Детали

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что недалеко от одного из крупнейших городов на севере Афганистана произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3 балла.

По предварительным данным, подземные толчки возникли на глубине 28 километров вблизи городов Мазари-Шариф и Хульм утром в понедельник по местному времени. Мазари-Шариф, столица северной провинции Балх, является одним из самых густонаселенных городов на севере страны.

По оценкам USGS, землетрясение может привести к сотням жертв.

Несколько провинций страны снова пострадали от сильного землетрясения около 1 часа ночи (15:30 по восточному времени в воскресенье) - говорится в заявлении Национального управления Афганистана по чрезвычайным ситуациям.

По данным Геологической службы США, землетрясение также ощущалось в регионах Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана - трех странах, граничащих с северным Афганистаном.

Масштабы нанесенного ущерба пока неизвестны.

Система PAGER USGS объявила оранжевый уровень опасности, прогнозируя экономические и человеческие потери в результате землетрясения.

"Вероятны значительные жертвы, и катастрофа может иметь масштабный характер. Ранее события такого уровня опасности требовали реагирования на региональном или национальном уровне", - сообщили в Национальном управлении Афганистана по чрезвычайным ситуациям.

Напомним

В Турции, в районе Сындыргы города Балыкесир, вечером 27 октября, произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла.

Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня после переговоров в Стамбуле - СМИ