Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло на севере Афганистана: эксперты прогнозируют значительное количество жертв

19:16 • 10252 просмотра
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго
2 ноября, 14:42 • 20901 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
2 ноября, 13:45 • 25430 просмотра
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 39248 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 45854 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 52736 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 76437 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 84464 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 110846 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 100468 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
США готовят военный плацдарм вблизи Венесуэлы - Reuters
Трамп примет президента Сирии в Белом доме – новый этап в отношениях Вашингтона и Дамаска
Минобороны Британии по просьбе короля Карла III лишит его брата Эндрю звания вице-адмирала
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+Film
В Черном море после атаки дронов загорелся российский танкер: зафиксирован разлив нефти
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноября
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 39253 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренера
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 45858 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетолога
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 110846 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Биньямин Нетаньяху
Карл III
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Турция
Днепропетровская область
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+Film
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сына
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябре
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"
Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло на севере Афганистана: эксперты прогнозируют значительное количество жертв

Киев • УНН

 • 78 просмотра

На севере Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла, которое ощущалось также в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане. По оценкам USGS, землетрясение может привести к сотням жертв, а система PAGER USGS объявила оранжевый уровень опасности.

Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло на севере Афганистана: эксперты прогнозируют значительное количество жертв

На севере Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Толчки ощущались также в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане. По оценкам экспертов, землетрясение может привести к сотням жертв. Об этом информирует CNN со ссылкой на геологическую службу США (USGS), передает УНН.

Детали

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что недалеко от одного из крупнейших городов на севере Афганистана произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3 балла.

По предварительным данным, подземные толчки возникли на глубине 28 километров вблизи городов Мазари-Шариф и Хульм утром в понедельник по местному времени. Мазари-Шариф, столица северной провинции Балх, является одним из самых густонаселенных городов на севере страны.

По оценкам USGS, землетрясение может привести к сотням жертв.

Несколько провинций страны снова пострадали от сильного землетрясения около 1 часа ночи (15:30 по восточному времени в воскресенье)

- говорится в заявлении Национального управления Афганистана по чрезвычайным ситуациям.

По данным Геологической службы США, землетрясение также ощущалось в регионах Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана - трех странах, граничащих с северным Афганистаном.

Масштабы нанесенного ущерба пока неизвестны.

Система PAGER USGS объявила оранжевый уровень опасности, прогнозируя экономические и человеческие потери в результате землетрясения.

"Вероятны значительные жертвы, и катастрофа может иметь масштабный характер. Ранее события такого уровня опасности требовали реагирования на региональном или национальном уровне", - сообщили в Национальном управлении Афганистана по чрезвычайным ситуациям.

Напомним

В Турции, в районе Сындыргы города Балыкесир, вечером 27 октября, произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла.

Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня после переговоров в Стамбуле - СМИ30.10.25, 21:49 • 2346 просмотров

Вита Зеленецкая

