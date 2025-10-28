$42.070.07
10:50
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 14159 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30 • 14647 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 14510 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 14223 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 13697 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 29831 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 24905 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 12977 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47590 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:42 • 14178 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 29839 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto07:00 • 24910 перегляди
Землетрус магнітудою 6,1 бала в Туреччині: 26 людей отримали легкі травми

Київ • УНН

 • 1158 перегляди

У Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1 бала, внаслідок якого 26 людей отримали легкі травми. Усі постраждалі були госпіталізовані та вже виписані з лікарень.

Землетрус магнітудою 6,1 бала в Туреччині: 26 людей отримали легкі травми

Напередодні у регіоні Синдирги, Туреччина, стався землетрус магнітудою 6,1 бала. Внаслідок події, 26 людей  отримали легкі травми та були госпіталізовані.

Передає УНН із посиланням на Milliyet.

Деталі

У Туреччині,  у районі Синдирги міста Баликесір, ввечері 27 жовтня, стався землетрус магнітудою 6,1 бала. 

Згідно з інформацією на веб-сайті Управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), було зафіксовано підземні поштовхи магнітудою 6,1 бала. Епіцентр - у місті Синдирги (тур. Sındırgı).

Інформація про постраждалих внаслідок землетрусу: станом на зараз офіційно відомо про 26 поранених людей.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, який виступив із заявою в регіоні, сказав:

Усі установи та організації швидко приступили до виконання своїх обов'язків у Сіндиргі в рамках Плану екстреного реагування Туреччини. На першому етапі були вжиті необхідні заходи щодо реагування. На щастя, у всіх провінціях, які постраждали від землетрусу, насамперед у нашому Сіндиргі та Балыкесирі, не було жертв. У Сіндиргі 26 наших громадян отримали легкі травми і звернулися до лікарні. Як повідомив міністр охорони здоров'я, на даний момент всі вони виписані.

- повідомив чиновник.

Нагадаємо

У Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 1,7 за шкалою Ріхтера. Подія зареєстрована 22 жовтня 2025 року о 22:20:12 поблизу села Кормань на глибині 3 км.

