Землетрус магнітудою 6,1 бала в Туреччині: 26 людей отримали легкі травми

Напередодні у регіоні Синдирги, Туреччина, стався землетрус магнітудою 6,1 бала. Внаслідок події, 26 людей отримали легкі травми та були госпіталізовані.

Передає УНН із посиланням на Milliyet.

У Туреччині, у районі Синдирги міста Баликесір, ввечері 27 жовтня, стався землетрус магнітудою 6,1 бала.

Згідно з інформацією на веб-сайті Управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), було зафіксовано підземні поштовхи магнітудою 6,1 бала. Епіцентр - у місті Синдирги (тур. Sındırgı).

Інформація про постраждалих внаслідок землетрусу: станом на зараз офіційно відомо про 26 поранених людей.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, який виступив із заявою в регіоні, сказав:

Усі установи та організації швидко приступили до виконання своїх обов'язків у Сіндиргі в рамках Плану екстреного реагування Туреччини. На першому етапі були вжиті необхідні заходи щодо реагування. На щастя, у всіх провінціях, які постраждали від землетрусу, насамперед у нашому Сіндиргі та Балыкесирі, не було жертв. У Сіндиргі 26 наших громадян отримали легкі травми і звернулися до лікарні. Як повідомив міністр охорони здоров'я, на даний момент всі вони виписані.