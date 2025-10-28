Землетрус магнітудою 6,1 бала в Туреччині: 26 людей отримали легкі травми
Київ • УНН
У Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1 бала, внаслідок якого 26 людей отримали легкі травми. Усі постраждалі були госпіталізовані та вже виписані з лікарень.
Напередодні у регіоні Синдирги, Туреччина, стався землетрус магнітудою 6,1 бала. Внаслідок події, 26 людей отримали легкі травми та були госпіталізовані.
Передає УНН із посиланням на Milliyet.
Деталі
У Туреччині, у районі Синдирги міста Баликесір, ввечері 27 жовтня, стався землетрус магнітудою 6,1 бала.
Згідно з інформацією на веб-сайті Управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), було зафіксовано підземні поштовхи магнітудою 6,1 бала. Епіцентр - у місті Синдирги (тур. Sındırgı).
Інформація про постраждалих внаслідок землетрусу: станом на зараз офіційно відомо про 26 поранених людей.
Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, який виступив із заявою в регіоні, сказав:
Усі установи та організації швидко приступили до виконання своїх обов'язків у Сіндиргі в рамках Плану екстреного реагування Туреччини. На першому етапі були вжиті необхідні заходи щодо реагування. На щастя, у всіх провінціях, які постраждали від землетрусу, насамперед у нашому Сіндиргі та Балыкесирі, не було жертв. У Сіндиргі 26 наших громадян отримали легкі травми і звернулися до лікарні. Як повідомив міністр охорони здоров'я, на даний момент всі вони виписані.
Нагадаємо
У Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 1,7 за шкалою Ріхтера. Подія зареєстрована 22 жовтня 2025 року о 22:20:12 поблизу села Кормань на глибині 3 км.