10:50 • 3114 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 11275 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 13109 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 13001 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 13015 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
08:00 • 13192 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 27935 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 23761 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнце
06:38 • 12901 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 47555 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек
Землетрясение магнитудой 6,1 балла в Турции: 26 человек получили легкие травмы

Киев • УНН

 • 898 просмотра

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла, в результате которого 26 человек получили легкие травмы. Все пострадавшие были госпитализированы и уже выписаны из больниц.

Землетрясение магнитудой 6,1 балла в Турции: 26 человек получили легкие травмы

Накануне в регионе Сындыргы, Турция, произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. В результате происшествия 26 человек получили легкие травмы и были госпитализированы.

Передает УНН со ссылкой на Milliyet.

Подробности

В Турции, в районе Сындыргы города Балыкесир, вечером 27 октября, произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла.

Согласно информации на веб-сайте Управления по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,1 балла. Эпицентр - в городе Сындыргы (тур. Sındırgı).

Информация о пострадавших в результате землетрясения: по состоянию на сейчас официально известно о 26 раненых людях.

Министр внутренних дел Али Ерликая, выступивший с заявлением в регионе, сказал:

Все учреждения и организации быстро приступили к выполнению своих обязанностей в Сындыргы в рамках Плана экстренного реагирования Турции. На первом этапе были приняты необходимые меры по реагированию. К счастью, во всех провинциях, пострадавших от землетрясения, прежде всего в нашем Сындыргы и Балыкесире, не было жертв. В Сындыргы 26 наших граждан получили легкие травмы и обратились в больницу. Как сообщил министр здравоохранения, на данный момент все они выписаны.

- сообщил чиновник.

Напомним

В Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 1,7 по шкале Рихтера. Событие зарегистрировано 22 октября 2025 года в 22:20:12 вблизи села Кормань на глубине 3 км.

Игорь Тележников

Новости Мира
Турция