Землетрясение магнитудой 6,1 балла в Турции: 26 человек получили легкие травмы

Накануне в регионе Сындыргы, Турция, произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. В результате происшествия 26 человек получили легкие травмы и были госпитализированы.

Передает УНН со ссылкой на Milliyet.

В Турции, в районе Сындыргы города Балыкесир, вечером 27 октября, произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла.

Согласно информации на веб-сайте Управления по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,1 балла. Эпицентр - в городе Сындыргы (тур. Sındırgı).

Информация о пострадавших в результате землетрясения: по состоянию на сейчас официально известно о 26 раненых людях.

Министр внутренних дел Али Ерликая, выступивший с заявлением в регионе, сказал:

Все учреждения и организации быстро приступили к выполнению своих обязанностей в Сындыргы в рамках Плана экстренного реагирования Турции. На первом этапе были приняты необходимые меры по реагированию. К счастью, во всех провинциях, пострадавших от землетрясения, прежде всего в нашем Сындыргы и Балыкесире, не было жертв. В Сындыргы 26 наших граждан получили легкие травмы и обратились в больницу. Как сообщил министр здравоохранения, на данный момент все они выписаны.