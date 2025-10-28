Землетрясение магнитудой 6,1 балла в Турции: 26 человек получили легкие травмы
Киев • УНН
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла, в результате которого 26 человек получили легкие травмы. Все пострадавшие были госпитализированы и уже выписаны из больниц.
Накануне в регионе Сындыргы, Турция, произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. В результате происшествия 26 человек получили легкие травмы и были госпитализированы.
Передает УНН со ссылкой на Milliyet.
Подробности
В Турции, в районе Сындыргы города Балыкесир, вечером 27 октября, произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла.
Согласно информации на веб-сайте Управления по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,1 балла. Эпицентр - в городе Сындыргы (тур. Sındırgı).
Информация о пострадавших в результате землетрясения: по состоянию на сейчас официально известно о 26 раненых людях.
Министр внутренних дел Али Ерликая, выступивший с заявлением в регионе, сказал:
Все учреждения и организации быстро приступили к выполнению своих обязанностей в Сындыргы в рамках Плана экстренного реагирования Турции. На первом этапе были приняты необходимые меры по реагированию. К счастью, во всех провинциях, пострадавших от землетрясения, прежде всего в нашем Сындыргы и Балыкесире, не было жертв. В Сындыргы 26 наших граждан получили легкие травмы и обратились в больницу. Как сообщил министр здравоохранения, на данный момент все они выписаны.
Напомним
В Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 1,7 по шкале Рихтера. Событие зарегистрировано 22 октября 2025 года в 22:20:12 вблизи села Кормань на глубине 3 км.