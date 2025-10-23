Другий за тиждень: на Буковині стався землетрус
Київ • УНН
У Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 1,7 за шкалою Ріхтера. Подія зареєстрована 22 жовтня 2025 року о 22:20:12 поблизу села Кормань на глибині 3 км.
У Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера), повідомили у Головному центрі спеціального контролю ДКА, пише УНН.
Деталі
"22 жовтня 2025 року о 22:20:12 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі Чернівецької області, поблизу села Кормань, на глибині 3 км", - ідеться у повідомленні.
За класифікацією землетрусів належить до невідчутних.
Доповнення
Перед цим землетрус магнітудою 2,1 з території Чернівецької області, поблизу міста Новодністровськ, реєстрували 15 жовтня.