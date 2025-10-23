Второй за неделю: на Буковине произошло землетрясение

В Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 1,7 (по шкале Рихтера), сообщили в Главном центре специального контроля ГКА, пишет УНН.

Подробности

"22 октября 2025 года в 22:20:12 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе Черновицкой области, вблизи села Кормань, на глубине 3 км", - говорится в сообщении.

По классификации землетрясений относится к неощутимым.

Дополнение

Перед этим землетрясение магнитудой 2,1 с территории Черновицкой области, вблизи города Новоднестровск, регистрировали 15 октября.