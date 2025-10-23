$41.760.01
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green Grey
07:22 • 11882 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21 • 18076 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференций
06:59 • 12238 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
06:36 • 12278 просмотра
ЕС принял 19-й пакет санкций против рф: что предусматривается
22 октября, 22:55 • 20513 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты Tomahawk
22 октября, 22:05 • 30708 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рф
22 октября, 21:40 • 17016 просмотра
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний
22 октября, 20:51 • 24664 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действия
22 октября, 19:25 • 27309 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Второй за неделю: на Буковине произошло землетрясение

Киев • УНН

 • 1388 просмотра

В Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 1,7 по шкале Рихтера. Событие зарегистрировано 22 октября 2025 года в 22:20:12 вблизи села Кормань на глубине 3 км.

Второй за неделю: на Буковине произошло землетрясение

В Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 1,7 (по шкале Рихтера), сообщили в Главном центре специального контроля ГКА, пишет УНН.

Подробности

"22 октября 2025 года в 22:20:12 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе Черновицкой области, вблизи села Кормань, на глубине 3 км", - говорится в сообщении.

По классификации землетрясений относится к неощутимым.

Дополнение

Перед этим землетрясение магнитудой 2,1 с территории Черновицкой области, вблизи города Новоднестровск, регистрировали 15 октября.

Юлия Шрамко

Общество
Черновицкая область