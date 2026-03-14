Іран може дозволити пропуск нафтових танкерів через Ормузьку протоку за однієї умови - CNN

Іран розглядає можливість дозволити обмеженій кількості нафтових танкерів проходити через Ормузьку протоку за умови, що нафтові вантажі будуть продаватися в китайських юанях. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваного високопоставленого іранського чиновника, інформує УНН.

Джерело зазначило, що потенційний крок розглядається на тлі роботи Ісламської Республіки над новим планом управління потоком нафтових танкерів через протоку.

Видання вказує, що міжнародна нафта майже повністю торгується в доларах, за винятком російської нафти, що знаходиться під санкціями, яка торгується в рублях або юанях.

Китай протягом останніх кількох років намагався нав'язати свої послуги, щоб купувати нафту в юанях, особливо в Саудівській Аравії. Але долар залишається світовою резервною валютою, а юань не є широко прийнятим на світовому ринку - йдеться у статті.

У лютому лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав до досягнення юанем статусу світової резервної валюти. Пекін прагне створити "потужну валюту" для міжнародної торгівлі та інвестицій.

