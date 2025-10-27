Туреччину сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,1 бала
Київ • УНН
27 жовтня о 22:48 у місті Синдиргі, провінція Баликесір, стався землетрус магнітудою 6,1 за шкалою Ріхтера. Поштовхи відчувалися у Стамбулі та Ізмірі, але серйозних наслідків не зафіксовано.
У Туреччині стався потужний землетрус магнітудою 6,1 бали Про це повідомляє місцеве видання Oksijen, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що ввечері, 27 жовтня, у місті Синдиргі (провінція Баликесір) о 22:48 місцевого часу на території цієї області стався землетрус магнітудою 6,1 за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 6 км, однак поштовхи відчувалися й в інших провінціях, включаючи Стамбул та Ізмір.
Регіон був відзначений також низкою афтершоків, найсильніший з яких мав магнітуду 4,2.
Міністерство внутрішніх справ Туреччини та Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій негайно розпочали польові обстеження. Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая висловив підтримку постраждалим та запевнив, що всі рятувальні групи активно працюють на місці події.
Міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу повідомив, що наразі не було зафіксовано серйозних негативних наслідків від землетрусу.
Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem: Daha önce boşaltılan üç bina ve bir dükkan yıkıldı
Нагадаємо
На початку жовтня центральні регіони Філіппін сколихнув землетрус магнітудою 6,9, що зруйнував будинки та спричинив паніку. Загинуло дестки людей, понад 150 було поранено.
Землетрус магнітудою 5,7 стався в Ефіопії11.10.25, 20:51 • 4861 перегляд