Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 27954 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 41751 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 57154 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 46577 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 49175 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 40368 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 42741 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 37148 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 35012 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28834 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Туреччину сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,1 бала

Київ • УНН

 • 2282 перегляди

27 жовтня о 22:48 у місті Синдиргі, провінція Баликесір, стався землетрус магнітудою 6,1 за шкалою Ріхтера. Поштовхи відчувалися у Стамбулі та Ізмірі, але серйозних наслідків не зафіксовано.

Туреччину сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,1 бала

У Туреччині стався потужний землетрус магнітудою 6,1 бали Про це повідомляє місцеве видання Oksijen, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ввечері, 27 жовтня, у місті Синдиргі (провінція Баликесір) о 22:48 місцевого часу на території цієї області стався землетрус магнітудою 6,1 за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 6 км, однак поштовхи відчувалися й в інших провінціях, включаючи Стамбул та Ізмір.

Регіон був відзначений також низкою афтершоків, найсильніший з яких мав магнітуду 4,2.

Міністерство внутрішніх справ Туреччини та Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій негайно розпочали польові обстеження. Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая висловив підтримку постраждалим та запевнив, що всі рятувальні групи активно працюють на місці події.

Міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу повідомив, що наразі не було зафіксовано серйозних негативних наслідків від землетрусу.


Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem: Daha önce boşaltılan üç bina ve bir dükkan yıkıldı

Нагадаємо

На початку жовтня центральні регіони Філіппін сколихнув землетрус магнітудою 6,9, що зруйнував будинки та спричинив паніку. Загинуло дестки людей, понад 150 було поранено.

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Стамбул
Туреччина