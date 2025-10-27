Турцию сотрясло мощное землетрясением магнитудой 6,1 балла
Киев • УНН
27 октября в 22:48 в городе Сындыргы, провинция Балыкесир, произошло землетрясение магнитудой 6,1 по шкале Рихтера. Толчки ощущались в Стамбуле и Измире, но серьезных последствий не зафиксировано.
В Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла. Об этом сообщает местное издание Oksijen, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что вечером, 27 октября, в городе Сындыргы (провинция Балыкесир) в 22:48 по местному времени на территории этой области произошло землетрясение магнитудой 6,1 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения залегал на глубине около 6 км, однако толчки ощущались и в других провинциях, включая Стамбул и Измир.
Регион был отмечен также рядом афтершоков, самый сильный из которых имел магнитуду 4,2.
Министерство внутренних дел Турции и Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций немедленно приступили к полевым обследованиям. Министр внутренних дел Али Ерликая выразил поддержку пострадавшим и заверил, что все спасательные группы активно работают на месте происшествия.
Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу сообщил, что пока не было зафиксировано серьезных негативных последствий от землетрясения.
