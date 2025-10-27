$42.000.10
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 25987 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 39219 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 54690 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 44367 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 47069 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 40271 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 42652 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 37118 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34985 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28803 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 54686 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 98495 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 120564 просмотра
Турцию сотрясло мощное землетрясением магнитудой 6,1 балла

Киев • УНН

 1414 просмотра

27 октября в 22:48 в городе Сындыргы, провинция Балыкесир, произошло землетрясение магнитудой 6,1 по шкале Рихтера. Толчки ощущались в Стамбуле и Измире, но серьезных последствий не зафиксировано.

Турцию сотрясло мощное землетрясением магнитудой 6,1 балла

В Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла. Об этом сообщает местное издание Oksijen, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что вечером, 27 октября, в городе Сындыргы (провинция Балыкесир) в 22:48 по местному времени на территории этой области произошло землетрясение магнитудой 6,1 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения залегал на глубине около 6 км, однако толчки ощущались и в других провинциях, включая Стамбул и Измир.

Регион был отмечен также рядом афтершоков, самый сильный из которых имел магнитуду 4,2.

Министерство внутренних дел Турции и Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций немедленно приступили к полевым обследованиям. Министр внутренних дел Али Ерликая выразил поддержку пострадавшим и заверил, что все спасательные группы активно работают на месте происшествия.

Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу сообщил, что пока не было зафиксировано серьезных негативных последствий от землетрясения.


Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem: Daha önce boşaltılan üç bina ve bir dükkan yıkıldı

Напомним

В начале октября центральные регионы Филиппин сотрясло землетрясение магнитудой 6,9, разрушившее дома и вызвавшее панику. Погибли десятки людей, более 150 были ранены.

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Стамбул
Турция