Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На Філіппінах трапився сильний землетрус: десятки загиблих, сотні поранених – Reuters

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Центральні регіони Філіппін сколихнув землетрус магнітудою 6,9, що зруйнував будинки та спричинив паніку. Загинуло 69 осіб, понад 150 поранено, епіцентр знаходився поблизу міста Бого.

На Філіппінах трапився сильний землетрус: десятки загиблих, сотні поранених – Reuters

Пізно ввечері у вівторок центральні регіони Філіппін сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,9 бала. Поштовхи зруйнували будинки та будівлі, спричинивши паніку серед місцевих мешканців, які змушені були тікати на вулиці. Попередньо відомо про 69 осіб, що загинули, ще понад 150 людей отримали поранення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Підземні поштовхи призвели до руйнування будинків, обвалів стін і паніки серед жителів. За офіційними даними, кількість загиблих вже досягла 69 осіб, понад 150 людей отримали поранення.

Як повідомила місцева влада, епіцентр землетрусу розташовувався поблизу прибережного міста Бого у провінції Себу. Лікарні переповнені пораненими, у багатьох районах немає електрики та води. Особливо сильно постраждало місто Сан-Реміхіо, де обвалився спортивний комплекс під час гри у баскетбол, забравши життя декількох людей.

В Україні зафіксували землетрус магнітудою 3,0: деталі29.09.25, 10:38 • 4398 переглядiв

Президент країни Фердинанд Маркос-молодший висловив співчуття родинам загиблих і запевнив у швидкому наданні допомоги. Уряд мобілізував рятувальні та медичні служби для ліквідації наслідків стихії. Пошуково-рятувальні роботи ускладнює сильний дощ та нові афтершоки, найпотужніший з яких сягнув магнітуди 6 балів.

Жителі розповідають про паніку та масові евакуації вночі. 

Наш дім почав сильно трястися, я розбудив родину, і ми вибігли на вулицю 

– розповів місцевий мешканець Арчел Кораза. 

Він додав, що після поштовхів бачив, як вода на узбережжі відступила, однак загрози цунамі підтверджено не було.

Філіппіни входять до зони Тихоокеанського "Вогняного кільця", де землетруси й вулканічні виверження трапляються регулярно.

Нагадаємо

На центральному узбережжі Філіппін стався потужний землетрус магнітудою 6,9. Поштовхи призвели до руйнування будівель та доріг, а в окремих районах спричинили перебої з електропостачанням.

Степан Гафтко

Новини СвітуПодії
Електроенергія
Бонгбонг Маркос
Reuters
Філіппіни