В Україні зафіксували землетрус магнітудою 3,0: деталі
Київ • УНН
Подія сталася в районі міста Стрий Львівської області та класифікується як слабовідчутна.
У неділю, 28 вересня, в Україні зафіксували землетрус магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера). Про це повідомляє УНН з посиланням на Головний центр спеціального контролю.
Деталі
Землетрус зафіксували на глибині 4 км, в районі міста Стрий Львівської області. За класифікацією землетрусів відноситься до слабовідчутних.
Нагадаємо
Вранці у понеділок, 29 вересня у високогір’ї українських Карпатах встановилась снігова погода, температура повітря становить -3°С. На горі Піп Іван хмарно, вітер східний 4 м/с.
