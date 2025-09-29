В Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0: детали
Киев • УНН
Событие произошло в районе города Стрый Львовской области и классифицируется как слабоощутимое.
В воскресенье, 28 сентября, в Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0 (по шкале Рихтера). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главный центр специального контроля.
Детали
Землетрясение зафиксировали на глубине 4 км, в районе города Стрый Львовской области. По классификации землетрясений относится к слабоощутимым.
Напомним
Утром в понедельник, 29 сентября в высокогорье украинских Карпат установилась снежная погода, температура воздуха составляет -3°С. На горе Поп Иван облачно, ветер восточный 4 м/с.
