В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в октябре
Киев • УНН
В Украине в октябре 2025 года ожидается средняя температура 7–13 °С тепла, что на 1 градус выше нормы. Осадков прогнозируется 31–77 мм, что соответствует климатической норме.
Октябрь в Украине обычно приносит прохладу и первые заморозки. Средняя температура в этом месяце составляет от 6 до 13 °С, в Карпатах – всего 4–5 °С тепла. Однако в этом году синоптики прогнозируют, что средняя температура будет на градус выше нормы – около 7–13 °С тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, пишет УНН.
Детали
В разные годы октябрь удивлял крайностями: абсолютный минимум составлял -5…-16 °С, а в северных, центральных, восточных областях и Карпатах фиксировали даже -17…-23 °С мороза. В то же время бывали и настоящие "бабьи лета" – до +26…+34 °С, в Крыму и Запорожье – даже +35 °С. На высокогорье Карпат максимум доходил до +20…+21 °С.
Переход среднесуточной температуры через отметку +8 °С обычно происходит в третьей декаде октября (на севере чуть раньше), а на юге и в отдельных районах Закарпатья – только в начале ноября. Заморозки в первой половине октября – вполне привычное явление.
По осадкам месяц тоже может быть разным. В среднем выпадает от 29 до 54 мм, в Карпатах и горах Крыма – 64–84 мм, на Закарпатье 86–106 мм, а на высокогорье Карпат – до 129 мм.
В октябре, по прогнозам украинских синоптиков, 2025 года в Украине ожидается относительно теплая погода: средняя температура будет колебаться в пределах 7–13 °С тепла, что примерно на 1 градус выше нормы. Осадков прогнозируют 31–77 мм, а в Карпатах и горах Крыма – 51–101 мм, что составляет около 80–120 % от климатической нормы. Таким образом, октябрь будет немного теплее средних многолетних показателей, но количество дождей останется в привычных пределах.
