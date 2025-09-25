В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в октябре

$41.380.00
48.800.07
ukenru
06:48 • 6402 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
06:09 • 19715 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 34991 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 53452 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 46722 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 43051 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 39695 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 67027 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 22964 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 54656 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.4м/с
64%
760мм
Популярные новости
Более 60 стран подтвердили, что Крым – это Украина, оккупация никогда не будет признана25 сентября, 00:56 • 23326 просмотра
Агент "АТЕШ" уничтожил бензовоз и УАЗ в воинской части под БердянскомVideo02:45 • 23494 просмотра
Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентябряPhoto03:07 • 22196 просмотра
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов05:22 • 31185 просмотра
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штрафPhotoVideo05:27 • 19424 просмотра
публикации
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения07:15 • 7420 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
Эксклюзив
06:09 • 19715 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда24 сентября, 14:27 • 53452 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24 сентября, 11:04 • 67027 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 62069 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Мустафа Джемилев
Урсула фон дер Ляйен
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Крым
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании06:17 • 10247 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 51100 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 110051 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 68806 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 81929 просмотра
Актуальное
Су-34
МиГ-31
Хранитель
СВИФТ
Фокс Ньюс

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в октябре

Киев • УНН

 • 362 просмотра

В Украине в октябре 2025 года ожидается средняя температура 7–13 °С тепла, что на 1 градус выше нормы. Осадков прогнозируется 31–77 мм, что соответствует климатической норме.

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в октябре

Октябрь в Украине обычно приносит прохладу и первые заморозки. Средняя температура в этом месяце составляет от 6 до 13 °С, в Карпатах – всего 4–5 °С тепла. Однако в этом году синоптики прогнозируют, что средняя температура будет на градус выше нормы – около 7–13 °С тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, пишет УНН.

Детали

В разные годы октябрь удивлял крайностями: абсолютный минимум составлял -5…-16 °С, а в северных, центральных, восточных областях и Карпатах фиксировали даже -17…-23 °С мороза. В то же время бывали и настоящие "бабьи лета" – до +26…+34 °С, в Крыму и Запорожье – даже +35 °С. На высокогорье Карпат максимум доходил до +20…+21 °С.

Переход среднесуточной температуры через отметку +8 °С обычно происходит в третьей декаде октября (на севере чуть раньше), а на юге и в отдельных районах Закарпатья – только в начале ноября. Заморозки в первой половине октября – вполне привычное явление.

После атмосферного фронта установится прохладная, но солнечная погода с ночными заморозками - синоптик24.09.25, 15:06 • 1804 просмотра

По осадкам месяц тоже может быть разным. В среднем выпадает от 29 до 54 мм, в Карпатах и горах Крыма – 64–84 мм, на Закарпатье 86–106 мм, а на высокогорье Карпат – до 129 мм. 

В октябре, по прогнозам украинских синоптиков, 2025 года в Украине ожидается относительно теплая погода: средняя температура будет колебаться в пределах 7–13 °С тепла, что примерно на 1 градус выше нормы. Осадков прогнозируют 31–77 мм, а в Карпатах и горах Крыма – 51–101 мм, что составляет около 80–120 % от климатической нормы. Таким образом, октябрь будет немного теплее средних многолетних показателей, но количество дождей останется в привычных пределах.

Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентября25.09.25, 06:07 • 22334 просмотра

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Крым
Украина
Запорожье