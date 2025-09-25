Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентября
Киев • УНН
25 сентября по всей Украине ожидается небольшая облачность, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от +11 до +19 градусов.
В четверг, 25 сентября, по всей Украине ожидается небольшая облачность. В юго-западных областях и на востоке местами возможен небольшой дождь, тогда как на остальной территории осадков не предвидится. Об этом информирует Укргидрометцентр, передает УНН.
Подробности
Отмечается, что сегодня холодная и ветреная погода будет наблюдаться по всей Украине. В северных и восточных областях кратковременные дожди.
Ветер будет преимущественно северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду, а в юго-восточных регионах ночью местами ожидаются порывы 15 – 20 метров в секунду.
Днем столбики термометров на севере и западе поднимутся до +11 – +16 градусов. На остальной территории температура будет +14 – +19 градусов в зависимости от региона.
В Киеве сегодня днем воздух прогреется до +15, а ночью опустится до +10, возможен небольшой дождь.
