24 вересня, 18:42 • 16622 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 26543 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 29451 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 29722 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 29847 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 45757 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 20769 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 41397 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18980 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 19076 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
Холодне повітря та дощі: прогноз погоди в Україні на 25 вересня

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

25 вересня по всій Україні очікується невелика хмарність, місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря становитиме від +11 до +19 градусів.

Холодне повітря та дощі: прогноз погоди в Україні на 25 вересня

У четевер, 25 вересня по всій Україні очікується невелика хмарність. У південно-західних областях та на сході місцями можливий невеликий дощ, тоді як на решті території опадів не передбачається. Про це інформує  Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що сьогодні холодна та вітряна погода спостерігатиметься по всій Україні. У північних та східних областях короткочасні дощі. 

Вітер буде переважно північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду, а в південно-східних регіонах вночі місцями очікуються пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Вдень стовпчики термометрів на півночі та заході піднімуться до +11 – +16 градусів.  На решті території температура буде +14 – +19 градусів залежно від регіону.

У Києві сьогодні вдень повітря прогріється до +15, а вночі опуститься до +10, можливий невеликий дощ.

5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними04.09.25, 11:16 • 137882 перегляди

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна
Київ