Холодне повітря та дощі: прогноз погоди в Україні на 25 вересня
Київ • УНН
25 вересня по всій Україні очікується невелика хмарність, місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря становитиме від +11 до +19 градусів.
У четевер, 25 вересня по всій Україні очікується невелика хмарність. У південно-західних областях та на сході місцями можливий невеликий дощ, тоді як на решті території опадів не передбачається. Про це інформує Укргідрометцентр, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що сьогодні холодна та вітряна погода спостерігатиметься по всій Україні. У північних та східних областях короткочасні дощі.
Вітер буде переважно північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду, а в південно-східних регіонах вночі місцями очікуються пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Вдень стовпчики термометрів на півночі та заході піднімуться до +11 – +16 градусів. На решті території температура буде +14 – +19 градусів залежно від регіону.
У Києві сьогодні вдень повітря прогріється до +15, а вночі опуститься до +10, можливий невеликий дощ.
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними04.09.25, 11:16 • 137882 перегляди