5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними

Фільми про непростий час людства – середньовіччя завжди пропонують цікаві історії, які засновані на реальних подіях. Неймовірні битви за незалежність, романтичні стосунки та розвиток персонажів. УНН пропонує добірку фільмів, які можна переглянути у вільний час.

Роберт I Брюс (Robert the Bruce) 2019

Події відбуваються на початку XIV століття, коли Роберт Брюс проголошує себе королем Шотландії та прагне здобути незалежність для країни. Перші спроби закінчуються нищівними поразками: армія розбита, дворянство зраджує, а за його голову оголошено винагороду. Принижений і знесилений, він опиняється на межі загибелі. Але несподівана підтримка молодої вдови та її дітей повертає йому віру в себе і силу продовжити боротьбу.

• Жанр: Драми, Історичні;

• Країна: США, Австралія, Велика Британія;

• Режисер: Річард Грей;

• Актори: Енгус Макфадьен, Дярмейд Мерта, Джаред Гарріс, Стефан Мерфі, Ґебріел Бейтман, Анна Гатчісон.

Король поза законом (Outlaw King) 2018

Драматичний шлях Роберта Брюса — від розбитого шотландського дворянина до повстанця й символу боротьби. Під час жорстокої окупації Шотландії англійським королем Едуардом І він бере на себе тягар корони та веде народ у битву за свободу. Проти нього стоїть одна з наймогутніших армій Європи, очолювана безжальним монархом і його зарозумілим спадкоємцем.

• Жанр: Екшн, Військові, Драми, Історичні, Біографія;

• Країна: Велика Британія;

• Режисер: Девід Маккензі;

• Актори: Кріс Пайн, Аарон Тейлор-Джонсон, Флоренс П'ю, Стівен Діллейн, Каллен Мулві, Тоні Карран, Джеймс Космо.

Король (The King) 2019

У XV столітті король Генріх IV жорстоко придушував будь-який спротив, вірячи, що сила забезпечить мир. Та його правління призвело до повстань і втрати союзників, а казна спорожніла. Перед смертю він прагнув передати трон синові Генріху, відважному воїну з власним баченням майбутнього. Молодий спадкоємець вірив, що порядок можна відновити не мечем, а примиренням. Ставши королем, Генріх V стикається з важким випробуванням: країна воює з Францією, народ невдоволений, а при дворі шириться зрада.

• Жанр: Військові, Історичні, Біографія, Романтичні;

• Країна: Велика Британія, Угорщина, Австралія;

• Режисер: Девід Мішо;

• Актори: Роберт Паттінсон, Тімоті Шалемей, Бен Мендельсон, Джоел Едґертон, Дін-Чарльз Чепмен, Лілі-Роуз Депп.

Остання дуель (The Last Duel) 2021

Жак Ле Грі закохався в дружину свого сусіда Жана де Карружа й скористався його відсутністю, щоб увійти в дім. Повернувшись із війни, Жан дізнався про злочин і був шокований. Дружині майже ніхто не повірив, навіть сам чоловік на мить засумнівався, але зрозумів її щирість. Справу передали королю, який попередив: за неправду жінку чекає смертна кара. Щоб довести її правоту, Жан викликав Ле Грі на смертельну дуель. Від результату поєдинку залежала не лише честь, а й життя його дружини.

• Жанр: Екшн, Військові, Драми, Історичні, Трилери;

• Країна: США, Велика Британія;

• Режисери: Рідлі Скотт;

• Актори: Метт Деймон, Адам Драйвер, Джоді Комер, Гарріет Волтер, Бен Аффлек, Алекс Лотер.

Смерть семи королів (Seven Kings Must Die) 2023

Несподівана смерть короля Едварда занурює країну в боротьбу за владу. Англія роздроблена, а землі постійно потерпають від нападів загарбників. Ухтред стоїть перед вибором: залишитися вірним близьким чи здійснити мрію про об’єднану державу. Його дитинство зруйнували данці, які вбили батьків і віддали хлопця з Брідою у рабство. З роками він стає хоробрим воїном, та знову втрачає сім’ю через жорстоку помсту ворогів. Єдиною, хто вижив, була Бріда. Тепер Ухтред готовий відповісти за смерть обох своїх родин.

• Жанр: Екшн, Військові, Драми, Історичні;

• Країна: Велика Британія;

• Режисер: Едвард Баззелджет;

• Актори: Александер Дреймон, Елейн Кессіді, Марк Роулі, Інґрід Ґарсія Джонссон, Гаррі Ґілбі.