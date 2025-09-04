5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные
Киев • УНН
Подборка из пяти исторических фильмов о Средневековье предлагает зрителям погрузиться в эпоху битв, интриг и королевских драм. Фильмы охватывают события от Шотландии XIV века до Англии XV века.
Фильмы о непростом времени человечества – средневековье всегда предлагают интересные истории, основанные на реальных событиях. Невероятные битвы за независимость, романтические отношения и развитие персонажей. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в свободное время.
Роберт I Брюс (Robert the Bruce) 2019
События происходят в начале XIV века, когда Роберт Брюс провозглашает себя королем Шотландии и стремится обрести независимость для страны. Первые попытки заканчиваются сокрушительными поражениями: армия разбита, дворянство предает, а за его голову объявлено вознаграждение. Униженный и обессиленный, он оказывается на грани гибели. Но неожиданная поддержка молодой вдовы и ее детей возвращает ему веру в себя и силу продолжить борьбу.
• Жанр: Драмы, Исторические;
• Страна: США, Австралия, Великобритания;
• Режиссер: Ричард Грей;
• Актеры: Энгус Макфадьен, Дьярмейд Мерта, Джаред Харрис, Стефан Мерфи, Гэбриел Бейтман, Анна Хатчисон.
Король вне закона (Outlaw King) 2018
Драматический путь Роберта Брюса — от разбитого шотландского дворянина до повстанца и символа борьбы. Во время жестокой оккупации Шотландии английским королем Эдуардом I он берет на себя бремя короны и ведет народ в битву за свободу. Против него стоит одна из самых могущественных армий Европы, возглавляемая безжалостным монархом и его высокомерным наследником.
• Жанр: Экшн, Военные, Драмы, Исторические, Биография;
• Страна: Великобритания;
• Режиссер: Дэвид Маккензи;
• Актеры: Крис Пайн, Аарон Тейлор-Джонсон, Флоренс Пью, Стивен Диллэйн, Каллен Мулви, Тони Карран, Джеймс Космо.
Король (The King) 2019
В XV веке король Генрих IV жестоко подавлял любое сопротивление, веря, что сила обеспечит мир. Но его правление привело к восстаниям и потере союзников, а казна опустела. Перед смертью он стремился передать трон сыну Генриху, отважному воину с собственным видением будущего. Молодой наследник верил, что порядок можно восстановить не мечом, а примирением. Став королем, Генрих V сталкивается с тяжелым испытанием: страна воюет с Францией, народ недоволен, а при дворе ширится измена.
• Жанр: Военные, Исторические, Биография, Романтические;
• Страна: Великобритания, Венгрия, Австралия;
• Режиссер: Дэвид Мишо;
• Актеры: Роберт Паттинсон, Тимоти Шаламе, Бен Мендельсон, Джоэл Эдгертон, Дин-Чарльз Чепмен, Лили-Роуз Депп.
Последняя дуэль (The Last Duel) 2021
Жак Ле Гри влюбился в жену своего соседа Жана де Карружа и воспользовался его отсутствием, чтобы войти в дом. Вернувшись с войны, Жан узнал о преступлении и был шокирован. Жене почти никто не поверил, даже сам муж на мгновение засомневался, но понял ее искренность. Дело передали королю, который предупредил: за ложь женщину ждет смертная казнь. Чтобы доказать ее правоту, Жан вызвал Ле Гри на смертельную дуэль. От результата поединка зависела не только честь, но и жизнь его жены.
• Жанр: Экшн, Военные, Драмы, Исторические, Триллеры;
• Страна: США, Великобритания;
• Режиссеры: Ридли Скотт;
• Актеры: Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Харриет Уолтер, Бен Аффлек, Алекс Лоутер.
Смерть семи королей (Seven Kings Must Die) 2023
Неожиданная смерть короля Эдварда погружает страну в борьбу за власть. Англия раздроблена, а земли постоянно страдают от нападений захватчиков. Ухтред стоит перед выбором: остаться верным близким или осуществить мечту об объединенном государстве. Его детство разрушили датчане, которые убили родителей и отдали мальчика с Бридой в рабство. С годами он становится храбрым воином, но снова теряет семью из-за жестокой мести врагов. Единственной, кто выжил, была Брида. Теперь Ухтред готов ответить за смерть обеих своих семей.
• Жанр: Экшн, Военные, Драмы, Исторические;
• Страна: Великобритания;
• Режиссер: Эдвард Баззелджет;
• Актеры: Александер Дреймон, Элейн Кэссиди, Марк Роули, Ингрид Гарсия Джонссон, Гарри Гилби.