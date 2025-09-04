5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные

$41.370.01
48.200.03
ukenru
08:52 • 1274 просмотра
Зеленский прибыл в Елисейский дворец: начинается встреча "Коалиции желающих"
08:49 • 1656 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
08:13 • 4206 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:05 • 4406 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
05:20 • 21928 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 35184 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 38330 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 36637 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 65016 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 27389 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.7м/с
52%
753мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 270283 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 262806 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 260145 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 253522 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 17922 просмотра
публикации
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 320 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto07:53 • 4664 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
05:20 • 21919 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 27395 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 65012 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Париж
Государственная граница Украины
Китай
Реклама
УНН Lite
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 322 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto07:43 • 2746 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 12437 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 14690 просмотра
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 20253 сентября, 13:20 • 17470 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
Вашингтон Пост
Тесла Модель Y
BFM TV

5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Подборка из пяти исторических фильмов о Средневековье предлагает зрителям погрузиться в эпоху битв, интриг и королевских драм. Фильмы охватывают события от Шотландии XIV века до Англии XV века.

5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные

Фильмы о непростом времени человечества – средневековье всегда предлагают интересные истории, основанные на реальных событиях. Невероятные битвы за независимость, романтические отношения и развитие персонажей. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в свободное время.

Роберт I Брюс (Robert the Bruce) 2019

События происходят в начале XIV века, когда Роберт Брюс провозглашает себя королем Шотландии и стремится обрести независимость для страны. Первые попытки заканчиваются сокрушительными поражениями: армия разбита, дворянство предает, а за его голову объявлено вознаграждение. Униженный и обессиленный, он оказывается на грани гибели. Но неожиданная поддержка молодой вдовы и ее детей возвращает ему веру в себя и силу продолжить борьбу.

• Жанр: Драмы, Исторические;

• Страна: США, Австралия, Великобритания;

• Режиссер: Ричард Грей;

• Актеры: Энгус Макфадьен, Дьярмейд Мерта, Джаред Харрис, Стефан Мерфи, Гэбриел Бейтман, Анна Хатчисон.

Король вне закона (Outlaw King) 2018

Драматический путь Роберта Брюса — от разбитого шотландского дворянина до повстанца и символа борьбы. Во время жестокой оккупации Шотландии английским королем Эдуардом I он берет на себя бремя короны и ведет народ в битву за свободу. Против него стоит одна из самых могущественных армий Европы, возглавляемая безжалостным монархом и его высокомерным наследником.

• Жанр: Экшн, Военные, Драмы, Исторические, Биография;

• Страна: Великобритания;

• Режиссер: Дэвид Маккензи;

• Актеры: Крис Пайн, Аарон Тейлор-Джонсон, Флоренс Пью, Стивен Диллэйн, Каллен Мулви, Тони Карран, Джеймс Космо.

Король (The King) 2019

В XV веке король Генрих IV жестоко подавлял любое сопротивление, веря, что сила обеспечит мир. Но его правление привело к восстаниям и потере союзников, а казна опустела. Перед смертью он стремился передать трон сыну Генриху, отважному воину с собственным видением будущего. Молодой наследник верил, что порядок можно восстановить не мечом, а примирением. Став королем, Генрих V сталкивается с тяжелым испытанием: страна воюет с Францией, народ недоволен, а при дворе ширится измена.

• Жанр: Военные, Исторические, Биография, Романтические;

• Страна: Великобритания, Венгрия, Австралия;

• Режиссер: Дэвид Мишо;

• Актеры: Роберт Паттинсон, Тимоти Шаламе, Бен Мендельсон, Джоэл Эдгертон, Дин-Чарльз Чепмен, Лили-Роуз Депп.

Последняя дуэль (The Last Duel) 2021

Жак Ле Гри влюбился в жену своего соседа Жана де Карружа и воспользовался его отсутствием, чтобы войти в дом. Вернувшись с войны, Жан узнал о преступлении и был шокирован. Жене почти никто не поверил, даже сам муж на мгновение засомневался, но понял ее искренность. Дело передали королю, который предупредил: за ложь женщину ждет смертная казнь. Чтобы доказать ее правоту, Жан вызвал Ле Гри на смертельную дуэль. От результата поединка зависела не только честь, но и жизнь его жены.

• Жанр: Экшн, Военные, Драмы, Исторические, Триллеры;

• Страна: США, Великобритания;

• Режиссеры: Ридли Скотт;

• Актеры: Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Харриет Уолтер, Бен Аффлек, Алекс Лоутер.

Смерть семи королей (Seven Kings Must Die) 2023

Неожиданная смерть короля Эдварда погружает страну в борьбу за власть. Англия раздроблена, а земли постоянно страдают от нападений захватчиков. Ухтред стоит перед выбором: остаться верным близким или осуществить мечту об объединенном государстве. Его детство разрушили датчане, которые убили родителей и отдали мальчика с Бридой в рабство. С годами он становится храбрым воином, но снова теряет семью из-за жестокой мести врагов. Единственной, кто выжил, была Брида. Теперь Ухтред готов ответить за смерть обеих своих семей.

• Жанр: Экшн, Военные, Драмы, Исторические;

• Страна: Великобритания;

• Режиссер: Эдвард Баззелджет;

• Актеры: Александер Дреймон, Элейн Кэссиди, Марк Роули, Ингрид Гарсия Джонссон, Гарри Гилби.

Ольга Розгон

ОбществоКультураУНН Liteпубликации
Роберт Паттинсон
Шотландия
Австралия
Англия
Франция
Великобритания
Соединённые Штаты