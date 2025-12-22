Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае и пункта базирования плавсредств в Крыму. Также поражены вражеские склад боеприпасов и место запуска БпЛА в Донецкой области.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае рф, вражеского временного пункта базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров во временно оккупированном Крыму, вражеских склада боеприпасов и места хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА на временно оккупированной территории Донецкой области, пишет УНН.
В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 22 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае рф. Зафиксирована серия взрывов. Известно о повреждении трубопровода, двух причалов и двух судов и возгорании на площади более 1 тыс. кв. м. и не менее, чем 1 судна. Кроме того, возник пожар на территории резервуарного парка
Как указано, "Таманьнефтегаз" - компания-оператор Таманского перегрузочного комплекса по перевалке сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов. Как отмечается, терминал является частью энергетического тыла рф, поддерживает финансирование и логистику военных операций оккупантов.
Также, с помощью ракеты украинского производства поражался временный пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров в Оленевке (ТОТ украинского Крыма). На месте попадания наблюдался значительный пожар
Как отмечается, степень нанесенного ущерба уточняется
Среди прочего, с целью частичного нарушения системы логистического обеспечения противника на Покровском направлении, осуществлено огневое поражение склада боеприпасов мотострелкового полка (Украинск, ТОТ Донецкой области). По предварительной информации, цель уничтожена
Кроме того, с целью частичного уничтожения запасов ударных БпЛА и снижения интенсивности применения беспилотников типа "Shahed"/"Герань" по территории Украины, поражены места хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА в районе временно оккупированного Донецка Донецкой области. Наблюдался пожар
Как сообщается, степень ущерба уточняется.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.