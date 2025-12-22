$42.250.09
13:08 • 544 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 948 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 4574 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 10003 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 10523 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 10267 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 10063 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 7432 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25 • 15134 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 32960 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае и пункта базирования плавсредств в Крыму. Также поражены вражеские склад боеприпасов и место запуска БпЛА в Донецкой области.

Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае рф, вражеского временного пункта базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров во временно оккупированном Крыму, вражеских склада боеприпасов и места хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА на временно оккупированной территории Донецкой области, пишет УНН.

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 22 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае рф. Зафиксирована серия взрывов. Известно о повреждении трубопровода, двух причалов и двух судов и возгорании на площади более 1 тыс. кв. м. и не менее, чем 1 судна. Кроме того, возник пожар на территории резервуарного парка

- сообщили в Генштабе.

Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рф22.12.25, 15:08 • 546 просмотров

Как указано, "Таманьнефтегаз" - компания-оператор Таманского перегрузочного комплекса по перевалке сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов. Как отмечается, терминал является частью энергетического тыла рф, поддерживает финансирование и логистику военных операций оккупантов.

Также, с помощью ракеты украинского производства поражался временный пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров в Оленевке (ТОТ украинского Крыма). На месте попадания наблюдался значительный пожар

- указали в Генштабе.

Как отмечается, степень нанесенного ущерба уточняется

Среди прочего, с целью частичного нарушения системы логистического обеспечения противника на Покровском направлении, осуществлено огневое поражение склада боеприпасов мотострелкового полка (Украинск, ТОТ Донецкой области). По предварительной информации, цель уничтожена

- говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, с целью частичного уничтожения запасов ударных БпЛА и снижения интенсивности применения беспилотников типа "Shahed"/"Герань" по территории Украины, поражены места хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА в районе временно оккупированного Донецка Донецкой области. Наблюдался пожар

- отметили в Генштабе.

Как сообщается, степень ущерба уточняется.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Шахед-136
Крым
Украина
Донецк