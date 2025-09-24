$41.380.00
В Украине установится прохладная, но солнечная погода с ночными заморозками - синоптик

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Холодный атмосферный фронт, зашедший в Украину, 25 сентября сдвинется на юг, принеся дожди и ветер. Уже 26 сентября установится прохладная, но солнечная погода, а ночью ожидаются заморозки на почве.

В Украине установится прохладная, но солнечная погода с ночными заморозками - синоптик

В Украину уже зашел холодный атмосферный фронт, 25 сентября он сдвинется на юг и обусловит дождь и ветер, а уже 26 сентября в стране установится прохладная, но солнечная погода, сообщила в среду синоптик Наталья Диденко в Telegram, пишет УНН.

Сегодня часть Украины уже находится в облачности холодного атмосферного фронта, а часть среди солнца и тепла. Что завтра? 25 сентября этот атмосферный фронт сдвинется к южной окраине Украины (вторая карта внизу), протянет с собой небольшие дожди и порывистый ветер через центр и восток, и уже 26 сентября вся территория Украины будет принадлежать сухой солнечной, однако холодной погоде

- написала Диденко.

Итак, по ее прогнозу, завтра, 25 сентября, дожди вероятны на юго-западе, в центре, на востоке и на юге Украины. Северные области, значительная часть запада и вторая половина дня в центральной части - в сухой погоде.

Температура воздуха в четверг начнет выравниваться, указала Диденко. "Теплая, даже жаркая, сегодняшняя погода на востоке и юге Украины сменится резким похолоданием. 25 сентября в Украине ожидается в течение дня +12+16 градусов, в южной части +15+19 градусов", - отметила синоптик.

"Однако сейчас нас больше интересует ночная температура воздуха. Хотя в Украине действует комендантский час и ночью нечего шастать, однако цветы, листочки на деревьях а, главное, овощи, помидоры, кабачки, баклажаны, что там еще? - вот они могут замерзнуть", - заметила Диденко.

Потому что, по ее данным, "уже в ближайшую ночь на западе и севере вероятны заморозки на почве, а в ночные часы 26-27 сентября заморозки волнами распространятся на центр и восток".

Погода в Киеве

"В Киеве 25 сентября ожидается сухая, уже - ура! солнечная, однако холодная погода", - рассказала Диденко.

Она добавила, что ночью в столице предполагается +3...+6 градусов. "На окраинах города вероятны заморозки на почве, завтра днем в шортах уже не походишь, +12+15 градусов", - указала синоптик.

"Воздух еще не успевает сильно остыть, дышать легко, разве что из-за такого резкого изменения погоды может быть морока метеозависимым людям - поберегите головы и сосуды. И не забываем, что после периода похолодания приходят более теплые времена", - подчеркнула Диденко.

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина
Киев