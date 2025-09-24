В Україні встановиться прохолодна, але сонячна погода з нічними заморозками - синоптик

$41.380.00
48.800.07
ukenru
11:17 • 1488 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 6104 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 6730 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 15688 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 13589 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 15473 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 13882 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 26383 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 44482 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 35727 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
4.1м/с
57%
756мм
Популярнi новини
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія КардиналеPhoto24 вересня, 02:37 • 25569 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 33249 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 24148 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo24 вересня, 06:00 • 22860 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 10933 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики11:04 • 6140 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 10935 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 15708 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 24151 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 33250 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 31086 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 91436 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 51570 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 65956 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 117561 перегляди
Актуальне
Fox News
Шахед-136
Нафта
Свіфт
Truth Social

В Україні встановиться прохолодна, але сонячна погода з нічними заморозками - синоптик

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Холодний атмосферний фронт, що зайшов в Україну, 25 вересня зсунеться на південь, принісши дощі та вітер. Вже 26 вересня встановиться прохолодна, але сонячна погода, а вночі очікуються заморозки на ґрунті.

В Україні встановиться прохолодна, але сонячна погода з нічними заморозками - синоптик

В Україну вже зайшов холодний атмосферний фронт, 25 вересня він зсунеться на південь і зумовить дощ та вітер, а вже 26 вересня в країні встановиться прохолодна, але сонячна погода, повідомила у середу синоптик Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.

Сьогодні частина України вже перебуває у хмарності холодного атмосферного фронту, а частина серед сонця і тепла. Що завтра? 25-го вересня цей атмосферний фронт зсунеться до південної околиці України (друга карта внизу), протягне з собою невеликі дощі та рвучкий вітер через центр та схід, і вже 26-го вересня вся територія України належатиме сухій сонячній, проте холодній погоді

- написала Діденко.

Отже, за її прогнозом, завтра, 25 вересня, дощі ймовірні на південному заході, у центрі, на сході та на півдні України. Північні області, значна частина заходу та друга половина дня у центральній частині - у сухій погоді.

Температура повітря у четвер почне вирівнюватися, вказала Діденко. "Тепла, навіть спекотна, сьогоднішня погода на сході та півдні України зміниться різким похолоданням. 25-го вересня в Україні очікується впродовж дня +12+16 градусів, у південній частині +15+19 градусів", - зазначила синоптик.

"Проте зараз нас більше цікавить нічна температура повітря. Хоча в Україні діє комендантська година і вночі нема чого шастать, проте квіти, листочки на деревах а, головно, городина, помідори, кабачки, баклажани, що там ще? - ось вони можуть змерзнути", - зауважила Діденко.

Бо, за її даними, "уже найближчої ночі на заході та півночі ймовірні заморозки на ґрунті, а у нічні години 26-27-го вересня заморозки хвилями поширяться на центр та схід".

Погода у Києві

"У Києві 25-го вересня очікується суха, вже - ура! сонячна, проте холодна погода", - розповіла Діденко.

Вона додала, що вночі в столиці передбачається +3...+6 градусів. "На околицях міста ймовірні заморозки на ґрунті, завтра вдень у шортах вже не походиш, +12+15 градусів", - вказала синоптик.

"Повітря ще не встигає сильно охолонути, дихати легко, хіба що через таку різку зміну погоди може бути морока метеозалежним людям - побережіть голови та судини. І не забуваємо, що після періоду похолодання приходять тепліші часи", - наголосила Діденко.

В Україну йде похолодання з заморозками, але сьогодні ще майже літо - синоптик23.09.25, 13:11 • 2596 переглядiв

Юлія Шрамко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна
Київ