В Україні встановиться прохолодна, але сонячна погода з нічними заморозками - синоптик

В Україну вже зайшов холодний атмосферний фронт, 25 вересня він зсунеться на південь і зумовить дощ та вітер, а вже 26 вересня в країні встановиться прохолодна, але сонячна погода, повідомила у середу синоптик Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.

Сьогодні частина України вже перебуває у хмарності холодного атмосферного фронту, а частина серед сонця і тепла. Що завтра? 25-го вересня цей атмосферний фронт зсунеться до південної околиці України (друга карта внизу), протягне з собою невеликі дощі та рвучкий вітер через центр та схід, і вже 26-го вересня вся територія України належатиме сухій сонячній, проте холодній погоді - написала Діденко.

Отже, за її прогнозом, завтра, 25 вересня, дощі ймовірні на південному заході, у центрі, на сході та на півдні України. Північні області, значна частина заходу та друга половина дня у центральній частині - у сухій погоді.

Температура повітря у четвер почне вирівнюватися, вказала Діденко. "Тепла, навіть спекотна, сьогоднішня погода на сході та півдні України зміниться різким похолоданням. 25-го вересня в Україні очікується впродовж дня +12+16 градусів, у південній частині +15+19 градусів", - зазначила синоптик.

"Проте зараз нас більше цікавить нічна температура повітря. Хоча в Україні діє комендантська година і вночі нема чого шастать, проте квіти, листочки на деревах а, головно, городина, помідори, кабачки, баклажани, що там ще? - ось вони можуть змерзнути", - зауважила Діденко.

Бо, за її даними, "уже найближчої ночі на заході та півночі ймовірні заморозки на ґрунті, а у нічні години 26-27-го вересня заморозки хвилями поширяться на центр та схід".

Погода у Києві

"У Києві 25-го вересня очікується суха, вже - ура! сонячна, проте холодна погода", - розповіла Діденко.

Вона додала, що вночі в столиці передбачається +3...+6 градусів. "На околицях міста ймовірні заморозки на ґрунті, завтра вдень у шортах вже не походиш, +12+15 градусів", - вказала синоптик.

"Повітря ще не встигає сильно охолонути, дихати легко, хіба що через таку різку зміну погоди може бути морока метеозалежним людям - побережіть голови та судини. І не забуваємо, що після періоду похолодання приходять тепліші часи", - наголосила Діденко.

В Україну йде похолодання з заморозками, але сьогодні ще майже літо - синоптик