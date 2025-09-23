$41.380.13
В Україну йде похолодання з заморозками, але сьогодні ще майже літо - синоптик

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1520 перегляди

В Україну йде похолодання з північного заходу Європи, подекуди із заморозками, але сьогодні ще майже літній теплий день. Температура повітря знизиться до +12...+16 градусів, а вночі 26-27 вересня можливі заморозки на півночі, заході, в центрі та на сході.

В Україну йде похолодання з заморозками, але сьогодні ще майже літо - синоптик

В Україну йде похолодання - ще до кінця тижня очікується ясний та холодний антициклон з північного заходу Європи, але подекуди із заморозками, але сьогодні ще - майже літній теплий день, повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні в Україні - найтепліший день із найближчої холодної перспективи, майже літо! Обов'язково відчуйте це, нагрійтеся і намилуйтеся! Проте! Погода в Україні міняється. Вже сьогодні на Волині, Рівненщині та на Львівщині атмосферний фронт показує, як це буде", - написала Діденко.

З її слів, цей фронт приносить дощі, щільну хмарність та похолодання.

"А вже завтра, 24-го вересня, дощі змістяться, опади можливі ще й на півночі України та подекуди в центральних областях. Температура повітря за атмосферним фронтом завтра почне знижуватися і в денні години становитиме лише +12...+16 градусів. Аж не віриться", - зазначила Діденко.

У середу, 24 вересня, за її даними, тепла погода ще втримається на півдні, сході та місцями в центральних областях, +20...+27, на Луганщині до +29 градусів.

"Проте 25 вересня похолоднішає і там. 25-го вересня прояснить небо на півночі, а 26, 27 вересня практично вся територія України опиниться під впливом сухого ясного та холодного антициклону з північного заходу Європи", - вказала Діденко.

"Що означає восени поєднання ясного неба від антициклону та нової повітряної маси арктичного походження? Правильно! Високу ймовірність заморозків. Отже, уважно. Уночі 25-го вересня на півночі, у нічні години 26, 27 вересня на півночі, заході, у центральній частині та на сході України є ймовірність заморозків", - зазначила синоптик.

У Києві, за її словами, сьогодні - "синоптичний рахат-лукум, сонячно і тепло". "Завтра, 24-го вересня - різко похолоднішає. У столиці в середу збільшиться хмарність, місцями пройде дощ, денна температура повітря знизиться до +15 градусів", - вказала вона.

"До кінця тижня буде холодно, проте вже з 25-26-го вересня антициклон на ім'я Petralilly (карта) хоча б якось компенсує нам цей недоречний, але логічний холод - скрізь в Україні буде ясне небо, сонячна погода. Але нагадую, із нічними заморозками", - написала Діденко.

Юлія Шрамко

