Останній теплий день: прогноз погоди на 23 вересня
Київ • УНН
23 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, невеликий дощ можливий лише на крайньому заході. Температура повітря вдень становитиме від +22° до +27°, на Волині, Рівненщині та Львівщині +16°...+21°.
У вівторок, 23 вересня в Україні буде мінлива хмарність. На крайньому заході вдень місцями пройде невеликий дощ, а на решті території опадів не очікується. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність протягом усього дня. Опадів на території не очікується, вдень короткочасний дощ може бути лише на крайньому Заході.
Цього дня вітер дутиме з південно-західного напрямку силою 5 – 10 метрів за секунду, а в західних областях напрямок змінюватиметься на північно-західний.
Синоптики прогнозують вдень від 22 до 27 градусів тепла. На Волині, Рівненщині та Львівщині повітря прогріється від +16 до +21 градусів.
У вівторок, 23 вересня, температура в Києві знизиться на кілька градусів, але все одно це буде теплий день, а попереду на жителів столиці чекає різке похолодання.
Вдень повітря максимально прогріється до +25°. Очікується ясна і безхмарна погода, без опадів.
Вітер змінить свій напрямок на південно-західний, його швидкість буде 5-10 м/с. Атмосферний тиск знижений, 749 міліметрів ртутного стовпа.
День освітніх технологій та Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінки і дітьми: що ще святкують 23 вересня23.09.25, 05:31 • 314 переглядiв