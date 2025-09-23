$41.250.00
22 вересня, 20:12 • 9376 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 21008 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 27490 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 32070 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 46271 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 58277 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 55358 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 28535 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 51896 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 25479 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Останній теплий день: прогноз погоди на 23 вересня

Київ • УНН

 • 60 перегляди

23 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, невеликий дощ можливий лише на крайньому заході. Температура повітря вдень становитиме від +22° до +27°, на Волині, Рівненщині та Львівщині +16°...+21°.

Останній теплий день: прогноз погоди на 23 вересня

У вівторок, 23 вересня в Україні буде мінлива хмарність. На крайньому заході вдень місцями пройде невеликий дощ, а на решті території опадів не очікується. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність протягом усього дня. Опадів на території не очікується, вдень короткочасний дощ може бути лише на крайньому Заході.

Цього дня вітер дутиме з південно-західного напрямку силою 5 – 10 метрів за секунду, а в західних областях напрямок змінюватиметься на північно-західний.

Синоптики прогнозують вдень від 22 до 27 градусів тепла. На Волині, Рівненщині та Львівщині повітря прогріється від +16 до +21 градусів.

У вівторок, 23 вересня, температура в Києві знизиться на кілька градусів, але все одно це буде теплий день, а попереду на жителів столиці чекає різке похолодання. 

Вдень повітря максимально прогріється до +25°. Очікується ясна і безхмарна погода, без опадів.

Вітер змінить свій напрямок на південно-західний, його швидкість буде 5-10 м/с. Атмосферний тиск знижений, 749 міліметрів ртутного стовпа.

День освітніх технологій та Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінки і дітьми: що ще святкують 23 вересня23.09.25, 05:31 • 314 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Львівська область
Рівненська область
Волинська область
Україна
Київ